Предпринимателю Шымкента 16 раз отказали в регистрации прав на землю

Бюрократия исполнительных органов, в течение долгих пяти лет, вынудила отчаевшегося предпринимателя обратиться в антикоррупционную службу Шымкента.

Борцы с коррупцуией посчитали 16-ый отказ перебором и направили жалобу предпринимателя направили в Министерства информации и общественного развития. После вмешательства сотрудников антикора и палаты предпринимателей, бизнесмену удалось наконец узаконить земельный участок.

«Согласно судебному решению в собственность ИП переданы земли в счет погашения долга обанкротившейся компании. Однако, местным исполнительным органом данному лицу предоставлялись неоднозначные ответы о необходимости получения земли через торги или о наличии судебных разбирательств между третьими лицами. Жалоба рассмотрена Департаментом совместно с Палатой предпринимателей и уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. После инициированных предложений в МИО, решен вопрос о выдаче правоустанавливающих документов ИП»,— сообщили в пресс-службе антикора Шымкента.