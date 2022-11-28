Конференция в честь 45-летия горбольницы №2 проходит в Шымкенте

В этом году исполнилось 45 лет со дня основания в Шымкенте городской больницы №2, получившей в народе название «больница Фосфорников».

В честь юбилейной даты лечебного учреждения состоялась международная конференция с участием профессоров из Германии, Турции, России, Узбекистана, и Киргизии.

Медицинская организация, основанная в 1976 году, сегодня носит название «Городская больница №2». Особенность медицинского учреждения в его многопрофильности. В составе больницы- поликлиника, родильный дом, 13 лечебных отделений, дневной стационар и инсультный центр. На международной конференции, посвященной 45-летию основания учреждения, специалисты рассказывают о прошлом и настоящем больницы.

«Больница была полностью отремонтирована в 2020 году. В настоящее время в больнице созданы все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи. Здесь работают доктора и кандидаты медицинских наук, магистры здравоохранения, многие врачи и медсёстры высшей категории. Думаю, что сегодняшняя конференция будет способствовать развитию медицинской помощи в нашем регионе», — говорит руководитель управления здравоохранения г.Шымкента Нурлыбек Асылбековю

Сегодня во второй городской больнице лечат и оперируют цирроз печени, проводят операции на коленном суставе без разрезов, а так же оперируют пациентов, перенёсших инсульт. В этом году в больнице по инициативе опытного специалиста кардиологического отделения Аскара Рахматалиева провели коронарную операцию на сердце.

«У нас в больнице медицинскую помощь оказывают в отделениях аллергологии, ревматологии, пульмонологии, гематологии и онкогематологии. Здесь горожанам днём и ночью предоставляется экстренное и плановое лечение, оказывается хирургическая помощь. Со следующего года мы начнем делать аритмологические операции в больнице. В наших планах проводить больше высокотехнологичных операций», — рассказал главный врач городской больницы №2 Аскар Рахматалиев.

Международная конференция «Актуальные проблемы практической медицины», приуроченная к юбилейной дате медучреждения, продлится два дня. Зарубежные специалисты обменяются опытом с местными врачами.