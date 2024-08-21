Спасли от ампутации ноги!

Еще одна хорошая новость: 75-летний пациент избежал ампутации ноги благодаря шымкентским медикам. Речь идет о хирургах отделения «Рентгенхирургические методы диагностики и лечения» (РХМДЛ) многопрофильной больницы №2 города Шымкента.

справка рабата

Городская многопрофильная больница №2 расположена по адресу:

город Шымкент, улица С. Жандосова, 92.

Телефон 8 (7252) 49-01-67.

Е-mail: shgmb17@mail.ru.

Стационар больницы представлен 13 отделениями на 390 коек (три отделения хирургического профиля, семь отделений терапевтического профиля) и отделением анестезиологии и реанимации на 25 коек.

Руководит отделением Нуржан Асилович Карабаев. В очередной раз, спасая пациента, врачи продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство.

Что значит оборудование

Специалисты городской больницы №2 сумели предотвратить серьезное хирургическое вмешательство, которое казалось неизбежным из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом.

Как это часто бывает, у пожилого мужчины развился синдром диабетической стопы, при котором кровообращение в ноге нарушается, а кожа покрывается язвами. Это привело к критическому состоянию, и ампутация казалась единственным выходом.

Однако благодаря использованию современного ангиографического аппарата врачи смогли провести успешную операцию, которая позволила восстановить кровообращение в пораженной ноге.

В результате вмешательства раны начали постепенно заживать, и пациенту удалось сохранить конечность.

Эта операция была проведена в рамках системы обязательного социального медицинского страхования, что подчеркнуло доступность передовых медицинских технологий для широкого круга пациентов.

Важно отметить, что данное вмешательство стало возможным благодаря внедрению новейших медицинских технологий и высокому уровню подготовки медперсонала.

В городской многопрофильной больнице №2 регулярно проходят мастер-классы и тренинги, в ходе которых врачи совершенствуют свои навыки и обмениваются опытом в выполнении сложных операций. Это позволяет поддерживать высокий уровень квалификации и обеспечивать пациентам максимально качественную медицинскую помощь.

Руководитель городской многопрофильной больницы №2 Бахытжан Позилов отметил, что на сегодня с помощью ангиографического аппарата в медицинском учреждении было успешно проведено девять сложных операций.

Этот метод зарекомендовал себя как эффективное средство для восстановления кровообращения и ускорения заживления ран, что особенно важно для пациентов с диабетом, у которых раны заживают медленно и часто осложняются инфекциями.

Таким образом, внедрение современных методов лечения не только позволяет избежать серьезных хирургических вмешательств, но и существенно улучшить качество жизни пациентов.

Операции, подобные проведенной в Шымкенте, дают надежду многим больным, страдающим от осложнений диабета, и показывают, что даже в самых сложных случаях можно найти выход, сохранив здоровье и жизненные возможности пациента.

Отделение

Отделение «Рентгенхирургические методы диагностики и лечения» (РХМДЛ).

Заведующий отделением – Нуржан Асилович Карабаев, общий медицинский стаж 13 лет, врач-рентгенхирург первой квалификационной категории.

В отделении работают три врача:

* Аскар Муратович Рахматалиев – врач-рентгенхирург высшей квалификационной категории;

* Серик Медеуович Керимкулов – врач-рентгенхирург высшей квалификационной категории;

* Улан Рапилбекович Бахтыбаев – врач-интервенционный кардиолог.

Врачи работают посменно, круглосуточно.

Отделение «Рентгенхирургические методы диагностики и лечения» функционирует с 15 марта 2021 года, то есть со дня открытия инсультного центра.

Здесь работают высококвалифицированные врачи, которые прошли обучение в зарубежных клиниках.

В операционной установлен современный билпановый ангиографический аппарат Philips Azurion 7.

В отделении проводятся следующие операции:

* диагностические:

– селективная церебральная ангиография,

– аортография,

– каваграфия,

– пульмоноангиография,

– ангиография сосудов верхних, нижних конечностей, органов брюшной полости и малого таза;

* оперативные:

– эндоваскулярная эмболизация мешотчатых аневризм, артериовенозной мальформации головного мозга,

– эндоваскулярное стентирование с ангиопластикой сонных артерий, позвоночных артерий,

– эндоваскулярная механическая тромбоэкстракция из артерии головного мозга при ишемическом инсульте,

– эндоваскулярная эмболизация каротидно-кавернозного соустья и артериовенозных фистул,

– TIPS (внутрипеченочное портокавальное шунтирование через яремную вену) при циррозе печени,

– эндоваскулярная эмболизация сосудов тазовых органов, маточных артерий при ДГПЖ, миоме матки,

– эндоваскулярная эмболизация, или окклюзия сосудов щитовидной железы,

– эндоваскулярная имплантация стент-графта в брюшную аорту при аневризме брюшного отдела аорты,

– имплантация интравенозного кава – фильтра при флотирующих тромбах вен нижних конечностей, ТЭЛА,

– эндоваскулярная баллонная ангиопластика и стентирование почечных, подвздошных, бедренных артерий при ОААНК, диабетической макроангиопатии,

– эндоваскулярная эмболизация/склерозирование семенной вены и яичниковой вены при варикоцеле, варикозе малого таза,

– эндоваскулярная селективная катетеризация артерий для длительной инфузионной терапии,

– эндоваскулярная эмболизация сосудов при кровотечениях различной этиологии,

– эндоваскулярная эмболизация варикозно-расширенных вен пищевода при циррозе печени,

– эндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии при гиперспленизме,

– РЧА варикозно расширенных вен нижних конечностей.

Завотделением

О заведующем отделением Нуржане Асиловиче Карабаеве пролеченные им больные слагают если не легенды, то уж точно отзываются исключительно в превосходной степени. О нем говорят: «Хирург – золотые руки!»

Одна из заметок в местной прессе о Нуржане Асиловиче так и называлась «Рентгенохирургия: операции без скальпеля»: «Нуржан Карабаев – квалифицированный врач-рентгенхирург, выполняющий сложные операции аппаратом.

Врача, который проводит операции без разрезов, пациенты прозвали «мастером-хирургом». Ведь квалифицированный специалист не только проводит операцию без ножа, но и вносит максимальный вклад в сохранение здоровья пациентов во время операции и их возвращение к нормальной жизни.

Нуржан Асылович проводит операции без разрезов на сосудах, сосудах головного мозга, конечностей, больным с инсультом, при сахарном диабете и сужении/закупорке артерий, миоме матки, доброкачественной опухоли предстательной железы у мужчин и при других сосудистых заболеваниях.

Хирург с «золотыми руками» за год прооперировал и помог справиться с тяжелой болезнью более 300 пациентам. В стенах многопрофильной больницы №2 города Шымкента хирург оказывает высокоспециализированную медицинскую помощь больным, доставляемым службой скорой помощи, и проводит операции в экстренных случаях.

За время работы медицинский специалист с 2012 года совершенствует свои знания за рубежом, посещая различные конференции и семинары, а также курсы переподготовки по своей специальности».

Что тут можно добавить? Только одно – совершенствуйте свой профессионализм, уважаемые наши врачи и далее. Успехов вам! Осваивайте новые методики работы и управление современным медицинским оборудованием на благо здоровья жителей нашей страны!

Берегите себя!

Советы больным сахарным диабетом от хирургов отделения «Рентгенхирургические методы диагностики и лечения».

Диабетическая стопа – одно из серьезных осложнений, возникающих у пациентов, страдающих сахарным диабетом.

Патология сопровождается язвенно-некротическими поражениями тканей, то есть развитием гангрены, а это уже угрожает не только здоровью, но и жизни пациента. Причем синдром диабетической стопы диагностируется в среднем у 37% диабетиков.

Надо знать меры профилактики:

* пациентам с сахарным диабетом надо проводить УЗДГ артерий нижних конечностей, если есть атеросклероз, то два раза в год обязательно с последующей консультацией сосудистого хирурга;

* ежедневно осматривайте ноги на предмет появления симптомов заболевания. Особое внимание – межпальцевым участкам;

* соблюдайте правила гигиены. Ежедневно мойте ноги теплой (не горячей!) водой с мылом и досуха промокайте (не растирайте!) их полотенцем. Обязательно тщательно вытирайте промежутки между пальцами;

* особый уход – стопам: мытье и нанесение защитного, увлажняющего крема;

* правильно подстригайте ногти во избежание их врастания и носите качественные хлопчатобумажные носки;

* регулярный контроль сахара в крови. Прием прописанных врачом-эндокринологом лекарственных препаратов;

* соблюдайте диету! Исключить все сахаросодержащие продукты, питаться 5-7 раз в день небольшими по объему и калоражу порциями;

* отказ от курения и алкоголя;

* не допускайте травмирования ног, избегайте хождения босиком на пляже, даче и пр.;

* носите качественную и комфортную обувь. Она не должна жать или болтаться на ноге. Важно, чтобы обувь изначально была удобной, и ее не нужно разнашивать;

* используйте в обуви ортопедические стельки, которые равномерно распределяют нагрузку и удерживают стопу в анатомически естественном положении;

* откажитесь от высоких каблуков: они увеличивают давление на стопу, а это может привести к травмированию кожи. Не ваш «формат» и обувь с тонкими перемычками, особенно между пальцев. Желательно, чтобы даже у босоножек и домашних тапочек была закрыта пятка;

* не носите обувь на босую ногу – обязательно надевайте носки или подследники;

* больше двигайтесь! Малоактивный и сидячий образ жизни ведет к застою крови в сосудах конечностей;

* если вы немного повредили ногу, то можно оказать помощь самостоятельно. Однако помните: для дезинфекции запрещено использовать йод, зеленку, марганцовку и спиртовые растворы: они «дубят» кожу, а это замедляет заживление. Для обеззараживания подойдет перекись водорода, мирамистин или хлоргексидин. На следующий день старайтесь не тревожить поврежденный участок. Если в течение 2-3 дней рана не затянулась, или она изначально была большой, то лучше обратитесь к врачу.

В конце беседы Нуржан Асилович подробнее рассказал о необходимости проведения УЗДГ артерий нижних конечностей. Если есть атеросклероз, то надо проводить УЗДГ два раза в год обязательно с последующей консультацией сосудистого хирурга. Почему? Потому что многие не знают об этом. Это становится очевидно, когда пациенты приходят уже с трофическими ранами, они говорят, что им никто не говорил об УЗДГ.

Если приходят с ранами, то уже, к сожалению, поздновато. Если приходят на стадии критического стеноза – сужения артерий, то результат операции будет намного выше, оптимистичнее. Помните об этом!

Подготовила Фарида Шарафутдинова