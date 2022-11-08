Коронавирус или грипп? Минздрав обеспокоен ростом заболевших

В минздраве обеспокоены смертью пациента от коронавирусной инфекции. В последние несколько месяцев статистика смертности снижалась, но 6 ноября житель Кызылординской области скончался.

У него был подтвержденный диагноз — ковид. Беспокоит врачей и статистика заболеваемости, которая начала увеличиваться. Специалисты говорят, не стоит забывать вакцинироваться. Но идут ли казахстанцы на прививки?

С начала года в Казахстане от коронавирусной инфекции скончался 1001 пациент. Больше всего казахстанцев умерли в январе-феврале, затем статистика стала уменьшаться. В сентябре скончались 8 человек, в октябре двое, еще один человек умер 6 ноября. Умерший был жителем Кызылординской области. Пациент, говорят специалисты, занимался самолечением.

«На учете пациент не состоял, и буквально ухудшение самочувствия у него наступило в течение одной недели. Пациент за медицинской помощью не обращался, дома самостоятельно принимал лечение«, — говорит Кульзира Абдрахманова, заместитель директора департамента МЗ РК.

Настораживает врачей и нарастающая статистика заболеваемости. За минувшие сутки, 7 ноября ковид выявили у 47 пациентов. Некоторые заболевшие находятся в тяжелом состоянии, подключены в аппарату ИВЛ. Инфекционисты с сожалением отмечают что коронавирус приспособился к окружающим условиям и по признакам стал идентичен гриппу и ОРВИ. Определить его можно лишь ПЦР-тестом и компьютерной томографией.

«Возможен и микс инфекции, сейчас этот вопрос на стадии изучения, у отдельных пациентов кто обследуется можно выявить две инфекции, ковид и грипп, может быть аденовирус и грипп. Когда микс инфекции они протекают очень тяжело, для организма это большая нагрузка бороться с несколькими инфекциями», -говорит Бахыт Кошерова, внештатный инфекционист МЗ РК .

Снизить риск заболеваемости может вакцинация. Сейчас в стране есть 570 тысяч доз прививки от коронавирусной инфекции, это казвак и синофарм. До конца года планируют завезти еще 210 тысяч доз файзера. Три вакцины получили подлежащий контингент из зоны риска, а также медики, полицейские и педагоги. Остальные казахстанцы прививаются неохотно.

«Темпы ревакцинации конечно несколько снизились, потому что пациенты вакцинированы тремя дозами. У кого подходит срок прививаются третьей дозой — ревакцинацией«, — говорит Айгуль Шарипова, заместитель главного врача поликлиники №1 Шымкента.

По словам специалистов, говорить о карантине пока рано. Да и уже через год, вероятнее всего, коронавирус станет такой же сезонной болезнью как и грипп. Вот только не нужно забывать, что и от гриппа тоже умирают.