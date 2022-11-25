Масштабные противопожарные учения состоялись в Шымкенте

В Шымкенте прошли учения максимально приближенные к реальным условиям.

На железнодорожной развязке машинист тепловоза допустил ошибку, ж/д состав с 30 цистернами, заполненных мазутом, сошел с рельсов, одна из цистерн разгерметизировалась из-за чего произошел разлив горюче-смазочного материала, после чего произошел пожар. Таков сценарий практического мероприятия, организованного в рамках Республиканского командно – штабного учения «Қыс-2022».

Согласно сценарию учений дежурный по станции получает информацию о том, что во время маневровой работы произошел разлив горюче-смазочного масла, впоследствии произошел пожар и цистерна сошла с дороги.

Руководство ж / д станции принимает решение о привлечении пожарного поезда и восстановительного поезда ВП-39. Остановлено движение всех пассажирских поездов железнодорожного вокзала Шымкента. Сразу же опасная зона была огорожена по периметру.

По вызову высокого ранга прибыли силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС города Шымкент. Пожарный поезд и пожарные части приступают к тушению пожара. В результате совместной работы пожар был локализован и полностью потушен за 30 минут.

Кроме того, бригада восстановительного поезда станции Шымкент приступила к ликвидации последствий схода с рельсов 1 цистерны с ГСМ. В результате слаженной работы весь поезд был поставлен на рельсы.

Для ликвидации последствий ЧС были задействованы силы и средства АО КТЖ: 50 человек, 7 единиц техники для эвакуации пассажиров и 4 единицы спецтехники, в том числе автоцистерна АЦ-40, 1 пожарный поезд и 2 единицы техники с крановыми установками.

Для тушения пожара привлечено 20 человек личного состава и 3 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС города Шымкент.

В ходе практического мероприятия было проработано взаимодействие подразделений АО НК «КТЖ» и Департамента по ЧС города Шымкента в ходе тушения пожара при разливе ГСМ.