Музыканты из Коломны познакомили шымкентцев с медитативной музыкой Индии

Энергия Кундалини — символ физической, материальной силы человека. Баджан — Джако Кундалини мама – индийская песня, способная пробудить энергию кундалини, раскрыть внутренний потенциал, вывести сознание человека за пределы ума в состояние бессмыслия и прочувствовать внутреннее «Я».

Дмитрий Цибизов, артист: «Суть этой музыки – дать человеку почувствовать состояние мира, гармонии, покоя и радости. На санскрите есть такое выражение – Сат чита нанда – это состояние, когда человек осознает истину, суть своего предназначения. Его внимание сконцентрировано на его гармонии и он испытывает радость существования, просто от того, что он здесь, на планете Земля является этим творением».

Музыкант Дмитрий Цибизов приверженец Сахаджа Йоги, практиковать которую начал больше двадцати пяти лет назад. На концерт в Шымкент приехал из города Коломна, находящейся в ста километрах от Москвы. Артист говорит, пришёл к этому осознанно, после того как женился, построил дом и завёл детей. Духовная музыка, по его словам, помогает создать медитативные состояния, которые воспевают определённые качества человека, такие как доброта, любовь, открытость, мир.

Дмитрий Цибизов согласился поближе познакомить нас со своим инструментом – гармоникой: «Этот инструмент называется Гармоника. Популярен в Индии, но не индийский инструмент. Английское происхождение. Когда была колонизация Индии, инструмент подвешивался на ремне, на нем играли маршируя, маршевые мелодии».

Пути освоения индийской музыки также отличаются от классического или эстрадного направления. Самое главное здесь – правильно прочувствовать и осознать истинный смысл. Во время медитации ум затихает и через человека начинает проходить высшая сила, находятся нужные слова, нужные образы, совершаются нужные действия.

«Эта музыка не терпит спешки и суеты. Я был на концерте одного музыканта в Индии и ему учитель дал одну рагу, то есть одну мелодию и он 12 лет играл эту мелодию, до тех пор, пока он в совершенстве не стал её играть», — говорит музыкант.

Слушатели концерта остались в полном восторге от музыки и в благодарность тоже решили спеть для артистов.

«Мне очень понравился концерт – такой позитивный, и медитация была, и народные песни были, и русские песни были. Я набралась энергии, очень рада, что пришла на этот концерт».

«Очень рад был познакомиться с этими ребятами – очень позитивные, добрые, самое главное талантливые. Сангита ана анда, вроде, что в переводе радость музыке. Вот они сегодня подарили нам радость музыке, ну и конечно порадовал наш замечательный хор. Когда играла флейта, я в этот момент начал снимать немножко, потом впал в медитацию, почти уснул, она так замечательно играла», — делятся впечатлениями слушатели.

Прелесть индийской музыки заключается в том, что каждое исполнение подразумевает импровизацию, оно подобно движению по реке. Есть определённые берега, но плыть можно разным путём, от берега к берегу, поэтому каждое исполнение – уникальное.

Как говорят авторы исполнители, индийская музыка – это вселенная звуков и возвышенных состояний, которая позволяет человеку почувствовать свою божественную суть и глубину.