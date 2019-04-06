Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиакомпанией «Эйр Астана» принимает все меры по недопущению приостановления полетов в Индию. В настоящее время ведутся переговоры с авиационными властями стран региона по решению сложившейся ситуации.

При достижении положительныx результатов рейсы авиакомпанией будут продолжены, сообщает Комитет гражданской авиации.

Как ранее сообщалось, Пакистан и Индия закрыли авиасообщение для международных рейсов между двумя территориями в связи с эскалацией ситуации с безопасностью в регионе.

С этого момента «Эйр Астана» выполнила 49 рейсов в Индию либо с технической остановкой в г.Маскат (Оман) либо эксплуатировала дальнемагистральный самолет, что значительно увеличило продолжительность полета. При этом авиакомпания не компенсировала возросший расход топлива повышением стоимости билета.

Вынужденное отклонение маршрутного пути в обход Пакистана увеличило продолжительность полета из Алматы в Дели примерно с 4 до 7 часов, из Нур-Cултана в Дели с 4,5 часов до 7,5 часов, что причиняло неудобства пассажирам и привело к финансовым издержкам компании.