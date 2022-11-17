На дефицит вагонов жалуются мукомолы в Шымкенте

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсынов встретился с шымкентскими бизнесменами — производителями муки.

Они рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в последние месяцы. Разговор получился эмоциональным.

Главная проблема мукомолов Шымкента — нехватка подвижного состава — зерновозов. Это влияет на конечную стоимость продукции. Об этом предприниматели заявили в первые минуты встречи с бизнес-омбудсменом Рустамом Журсыновым. Как говорят бизнесмены, многие годы реализующие муку в Казахстане и за границей, сегодня все вагоны в стране для перевозки зерна находятся в монопольном ведении АО «Астык Транс». Предприниматели предлагают своё видение решения проблемы.

«Надо понимать и помнить, что «Астык Транс» — это всё-таки коммерческая структура, и они, как и любой предприниматель, зарабатывают деньги. И их главная задача — заработать деньги, а не обеспечить внутреннего производителя. Насколько нам известно у АО «КТТ», кроме сданных в долгосрочную аренду «Астык Транс» есть около двух тысяч зерновозов. Почему КТТ не может нас на прямую обеспечить этими зерновозами. Должны быть прямые договоры между КТТ собственниками вагонов и грузоотправителями и грузополучателями», -говорит генеральный директор компании «Grain House-555» Жанна Зубарева.

Ещё одна проблема омрачающая бизнес производителям муки — завышенные тарифы на транспортировку по железной дороге. Как говорят предприниматели, несмотря на то, что доставку груза приходится ждать неделями, за это ещё приходится платить большие деньги. Мукомолы не раз обращались с жалобами на несправедливую тарификацию в надзорные органы, но ответа так и не получили.

«Мы сколько раз писали в прокуратуру, в естественные монополии на высокий тариф. Мы проезжаем 1 километр, из 564 километра, платим почти 100 тысяч тенге за один вагон за тепловоз. Сто тысяч тенге! Мы не просим у государства помощи. Мы не просим у прокуратуры. Вы знаете мы писали заявление до моратория в прокуратуру, но заключения прокурорской проверки мы не получили. А когда мы пришли и сказали, дайте нам пожалуйста итог проверки — был ли правильно использован тариф и откуда он взялся, они нам не дали. Сказали нет у нас этой проверки», — рассказывает Танзиля Аликешева, предприниматель.

Скорость доставки грузов по железной дороге за последние месяцы упала в 3-4 раза по нескольким причинам. На транспортировку повлиял целый комплекс проблем — отсутствие достаточного количества локомотивов, несовершенная логистика и нехватка зерновозов. Наличие проблемы с доставкой грузов подтвердил и сам бизнес-омбудсмен.

«Мы действительно подтвердили, что на следующей неделе будем встречаться с руководством КТЖ. Мы пригласим антимонопольное агентство, мы пригласим министерство индустрии и торговли и составим наверное какой-то неудобный разговор, но эту проблему нужно решать сегодня, сейчас, не завтра. Поэтому мы берём на контроль»,- пообещал уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Рустам Журсынов.

Ещё одна немаловажная причина быстрее заняться проблемой железнодорожной транспортировки, говорят предприниматели, нарастающая экспансия российских производителей муки. Лишённые рынков сбыта продукции на западе, они пристальней присматриваются к центральноазиатским потребителям. И если сейчас не составить им достойную конкуренцию, то уже в ближайшие годы место наших производителей займут российские бизнесмены.