На каком этапе находится строительство развязки Аргынбекова-Байдибек би

Аким Шымкента проинспектировал ход строительства главной транспортной развязки на Аргынбекова-Байдибек би.

На данном этапе строительства возводят основной мостовой переход по пр. Байдибек Би, устанавливают подпорные стены второго и третьего правых съездов, подготавливают основания дороги по улице Аргынбекова, передает корреспондент OTYRAR.

Также гранитной плиткой отделывают стены первого уровня. Протяженность территории строительства по проспекту Байдибек би — 700 метров, по улице Аргынбекова – 921 метр. Ширина магистралей ул.Аргынбекова и проспекта Байдибек би по 4 полосы с учётом разделительной полосы составляет — 20 метров в прямом направлении, также 2-х полосные правоповоротные съезды.

Дорожная развязка позволит увеличить частоту движения в два раза: по проспекту Байдибек би -на 60 тыс. авто в сутки, по улице Аргынбекова — на 55,6 тыс. авто в сутки. Проектно-сметная стоимость объекта — 11,4 млрд тенге.

Аким города поручил руководителям ответственных управлений следить за качеством и уложиться в срок, а именно сдать объект в эксплуатацию в декабре 2023 года.