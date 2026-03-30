Опыт Туркестанской области по индустриальным паркам внедрят по всей стране

Опыт Туркестанской области по созданию малых промышленных парков планируют внедрить в других регионах Казахстана. Соответствующее поручение дал заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.

С рабочим визитом регион посетил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, который ознакомился с работой индустриального парка «SAURAN» в Сауранском районе и действующих предприятий.

В регионе уже создано 25 малых промышленных площадок на площади 214 гектаров, где реализуется 251 проект на сумму 192 млрд тенге. В результате планируется создать более 5,2 тыс. рабочих мест.

В прошлом году предприятия выпустили импортозамещающую продукцию на 27 млрд тенге, а завершить строительство всех производственных зданий планируется до конца первого полугодия текущего года.