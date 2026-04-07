Опыт Туркестанской области по созданию индустриальных парков внедрят по всему Казахстану

По поручению заместителя премьер-министра Республики Казахстан Каната Бозумбаева опыт создания малых индустриальных парков в Туркестанской области планируется масштабировать на другие регионы страны.

Для детального изучения данного проекта регион посетила делегация из около 40 представителей министерства финансов Республики Казахстан, министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, а также представители всех областей страны.

В рамках визита делегация посетила индустриальный парк «Sauran» в Сауранский район.

Гостям представили работу ряда предприятий, среди которых:

• BNK Group — производство технологий дождевального орошения

• Aqniet Holding — производство мебельной продукции

• UBC Group — производство промышленного холодильного оборудования

Кроме того, делегаты ознакомились с ходом строительства малых индустриальных парков «Иассы», «Ескі Иқан», «Дәморда» и «Қарашық», которые реализуются на территории Сауранского района.

Представители делегации высоко оценили работу по созданию малых индустриальных парков в регионе. По их мнению, эта инициатива будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также улучшению делового климата в регионах.

В настоящее время во всех районах Туркестанской области создано 25 малых индустриальных площадок общей площадью 214 гектаров. Ведется строительство 258 производственных зданий. Уже заключены соглашения по 251 проекту, которые будут реализованы на этих площадках.

Общий объем инвестиций составляет 192 млрд тенге. Реализация проектов позволит создать 5 218 рабочих мест. По прогнозам, ежегодный объем производства импортозамещающей продукции достигнет около 96 млрд тенге.