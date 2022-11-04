Обещал безвозмездный грант: мошенника задержали в Шымкенте

В полицию с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, малознакомый мужчина обещал ей помощь в получении безвозмездного гранта на предпринимательские цели.

Доверчивая гражданка за эту “услугу” отдала злоумышленнику 150 тысяч тенге. Однако, спустя время, мужчина обещание не выполнил и деньги не вернул.

Факт сотрудники Абайского РУП зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативных мероприятий полицейские установили и доставили в полицию 31-летнего подозреваемого.

В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДП г. Шымкента.