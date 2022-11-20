Оперная дива выступила на избирательном участке в Шымкенте

Выборы президента Казахстана для шымкентцев — настоящий праздник. Театр оперы и балета, который на один день стал избирательным участком, встречает горожан живой музыкой.

На сцене выступает знаменитая оперная дива Майра Мухамедкызы.

Майра Мухамедкызы, директор театра оперы и балета г.Шымкента:

«Можно сказать, что сегодня в Казахстане большой политический праздник. Я лично так считаю. Этот день — символ всего нашего народа, мужества, национального единства и процветания. Также выборы для меня — это исторический период, я всегда голосовала на всех выборах в Казахстане. Поэтому и сегодня пришла на избирательный участок с семьей».

На избирательный участок приходят многодетные семьи, пенсионеры и студенты. Избирателям, которые голосуют в первый раз, дарят подарки.

Среди тех, кто сегодня сделал свой выбор — есть и олимпийские чемпионы. Бронзовый призёр олимпийских игр Софья Берульцева нашла в своем плотном графике время для голосования.

Софья Берульцева, каратистка, бронзовый призёр олимпийских игр:

«Голос каждого гражданина Казахстана отражает общественную зрелость. Вот почему на выборах важен каждый. По этой причине я сегодня пришла на выборы и отдала свой голос».

20-е ноября — исторический день в жизни казахстанского народа. Принимать желающих будут до 8 вечера. Затем специалисты начнут подводить итоги.