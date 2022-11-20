Порядок на выборах обеспечили 20 тысяч полицейских

Правопорядок на избирательных участках страны обеспечивают 20 тысяч полицейских. Это на 6 тысяч человек больше обычного суточного количества патрульных.

Стражей порядка оснастили видеорегистраторами и дронами, рассказали в министерстве внутренних дел страны. Полицейские в основном дежурят возле административных зданий — городского и районных акиматов. Патрульные машины охраняют порядок на дорогах мегаполиса, где останавливают нарушителей. Патрулирование развернуто вблизи маршрутов и мест массового скопления людей, а также возле избирательных участков. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, наряду с ними работают и военнослужащие Национальной гвардии. По данным МВД, усилен визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер видеонаблюдения центров оперативного управления полиции.

«Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики. На 10 тысячах избирательных участков 20 тысяч полицейских несут службу. Кроме того, в общественных местах работают около 14 тысяч полицейских», — говорит Жандос Мураталиев, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.