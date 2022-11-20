Роженица при схватках проголосовала и пообещала дать ребенку имя победителя

Избирательные участки организовали в перинатальном центре и больнице. Несколько дней назад Мухаббат Уримбаева представить не могла, что будет голосовать в роддоме. Схватки начались неожиданно.

Женщина ждет четвертого ребенка и гордится тем, что рождение малыша пройдет в такой важный для страны день. Несмотря на схватки Мухаббат решила сделать свой выбор.

Мухаббат Уримбаева, жительница г.Шымкента:

«Это мой четвертый ребенок. У меня каждые полчаса схватки, но я всё равно пришла отдать свой голос. Мои родственники тоже голосуют. Когда родится сын, я символично назову его в честь кандидата, который победит в предвыборной гонке».

День выборов в стенах больницы встретила и Махрия Аджиханова. В областной детской больнице мама оказалась с полуторогодовалым сыном: мальчик простудился. Махрия считает, что детям нужно прививать патриотизм с малых лет и показывать его на личном примере.

Махрия Аджиханова, жительница Сайрамского района:

«Моего сына зовут Мухаммед. Он сейчас болеет, врачи здесь заботливые, надеюсь, сын скоро поправится. Хорошо, что о нас тоже побеспокоились и мы смогли проголосовать здесь, в больнице. Я хочу быть примером для сына. Наша семья всегда участвует в выборах».

Избирательный участок оборудован как в роддоме, так и в больнице Шымкента. Женщины голосуют за столом, прикрытым ширмой. Чтобы мамы чувствовали себя комфортно.

Меруерт Изтаева, председатель участковой избирательной комиссии №230 г.Шымкента:

«По данному участку выдано 160 бюллетеней. Избиратели очень активны. Всё идет хорошо. Мы также предоставляем возможность для голосования в перинатальном центре и в детской больнице на Нурсате».

На вопрос, удобно ли голосовать в роддоме или больнице, избиратели уверенно отвечают — конечно! Стимулирует родителей выбор будущего для детей.