Особый ребёнок и подход к нему

В Шымкенте прошла международная Монтессори-конференция для родителей особенных детей, логопедов, психологов, методистов и воспитателей. Мероприятие прошло в Центре Махамбета Сапарбаева и детского сада «Бамбини-Монтессори». О преимуществах методики Монтессори участникам конференции рассказывали турецкие, польские и российские специалисты.

Организаторы конференции — специалисты детского сада «Бамбини-Монтессори» делятся опытом с методистами, воспитателями, Монтессори-педагогами, логопедами и психологами дошкольных учреждений Шымкента и Туркестанской области.

Монтессори-методика — одно из самых передовых направлений в воспитании детей. О преимуществах этой системы развития детей, рассказывают опытные европейские специалисты. Коррекционный педагог из Кракова Агнешка Славов работает по методике Монтессори с 1994 года и уверена, что за таким комплексным воспитанием детей, будущее педагогики.

«Монтессори идеально подходит как здоровым деткам, так и детям с любой задержкой развития. Мы здесь сенситивно развиваем все органы, вестибулярный аппарат, дети могут прекрасно почувствовать этот материал. Вот, допустим, цифру один, мы можем всеми органами почувствовать эту цифру. Мы её увидим, услышим, мы можем даже её почувствовать. Это называется материализованная абстракция. То есть, через материализованную абстракцию мы идём действительно до абстракции. И детям легче учится», — рассказывает коррекционный педагог из Польши Агнешка Славов.

Турецкий педагог Ташчы Эмель, также поделившаяся с коллегами своим опытом работы, говорит, с системой Монтессори она познакомилась более двадцати лет назад и, спустя короткое время, смогла оценить преимущества методики Марии Монтессори. Приехав в наш город, она смогла убедиться в высоком уровне подготовки шымкентских Монтессори-педагогов.

«Я была рада, что меня пригласили сюда. Когда я приехала и увидела, как здесь преподают Монтессори была поражена: система здесь работает как надо. И я этому очень рада. Система Монтессори — это такой метод, где ребёнка принимают таким какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. И формируют его из того, что есть в нужное время и в нужном месте», — говорит турецкий Монтессори-педагог Ташчы Эмель.

Сегодня в детском саду «Бамбини-Монтессори» работают 5 групп «здоровых детей» и 2 группы коррекции, в них дети развивают речь, память и мышление. Обучение проходит на трёх языках. В программу реабилитации входит массаж, бассейн и лечебная физкультура.

«Проблема речи сейчас мировая. И поэтому наш министр образования включил инклюзию в программу всех дошкольных и школьных учреждений. И это место — детсад «Бамбини» и центр Махамбета Сапарбаева, будет пилотным детским садом где все педагоги могут прийти и обучиться как работать с ребёнком, который почему-то поздно говорит. Мы очень рады и надеемся, что те мастер-классы, которые проходят сейчас, они очень актуальные. Вы можете сделать запрос и пройти здесь обучение и мы поможем вам открыть площадки Монтессори-методики по всему Казахстану», — приглашает директор центра Махамбета Сапарбаева Людмила Новикова.

Детский сад «Бамбини-Монтессори» располагается в центре Махамбета Сапарбаева по адресу: улица Гани Иляева, 68/1, на территории парка «Кен-Баба».