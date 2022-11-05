Отключить популярные социальные сети предлагают общественники Шымкента

В Шымкент прибыл глава министерства информации и общественного развития страны, передает OTYRAR.

Дархан Кыдырали встретился с резидентами гражданского альянса и представителями разных этносов. После министр провел встречу с населением Шымкента, на которой люди могли задать вопросы высокопоставленному гостю.

После приветственной речи Дархану Кыдырали начали задавать вопросы, а они самые разные. Одни интересуются с чего начинал министр, есть и те, кто просит убрать из казахстанского сегмента сети Instagram и Tik Tok.

«Зачем нам нужны эти платформы, прошу их убрать, не нужны они у нас. Они портят молодежь», — говорит житель Шымкента.

Министр ответил, что платформы в казнете заняли большую нишу, где люди делятся разной информацией и закрытие платформ — вопрос который должен обсуждать не один человек.

Говорили на встрече и о свободе слова, по словам министра, с этим в стране как таковых проблем нет. Глава министерства информации отметил, что для журналистов созданы все условия, для работы. При этом Дархан Кыдырали заявил, что в министерстве всегда готовы защитить и помочь журналистам. Но, к примеру, в есть и такие журналисты в пуле парламента и правительства, которые порой задают вопросы не по теме.

«Журналистам нельзя мешать работать, они должны делать свою работу беспрепятственно. Но, нельзя вмешиваться в личную жизнь, распространять фейковую информацию, нужно соблюдать этику. Те журналисты, которые аккредитованы в парламент и другие высшие органы власти, должны знать законы. Они там могут задавать вопросы депутатам и министрам — по теме. Но, у нас, порой, аккредитованные в парламент журналисты задают вопросы не по теме. Спрашивают, куда ходит ваш ребенок, ну, задают личные вопросы. Нужно задавать по теме. Кто идет в правительство, тот журналист должен знать хорошо экономику, нужно быть разносторонним человеком», — сказал Дархан Кыдырали, министр информации и просвещения РК.

Дархан Кыдырали заявил, что некоторые журналисты порой не знают многого о своем спикере и задают вопросы, допуская тем самым этические ошибки.

«Журналист — это большая ответственность. Журналист порой задает вопрос спикеру, а многого о нем не знает, просит назвать имя фамилию и потом уже вопрос. Журналист должен быть образованным», — говорит министр.

Во время встречи, министру задали вопрос, почему студентов или учащихся школ не пускают в мечеть? На что он ответил, что запрещающего закона нет, главное чтобы поход в святыню не совпадал с графиком уроков. А в целом этот вопрос нужно уточнять у министерства образования.

Говорил министра и о правах журналистов, он отметил, что представителям СМИ оказывается всяческая правовая поддержка.

Министр высокого оценил работу региональной ассамблеи в реализации государственной политики общественного согласия и общенационального единства, поблагодарил жителей Шымкента за вклад в упрочение национального единства.

Председатель славянского этнокультурного объединения Наталья Романова рассказала о реализуемых мероприятиях в рамках проекта «Қазақтану», предложила создать по линии Министерства информации и общественного развития РК одноименный тематический информационный ресурс.

Отметим, что сегодня население Шымкента составляет 1 миллион 112 тысяч человек. По национальному составу более 30 процентов населения составляют представители этнических групп. В городе функционируют 17 этнокультурных объединений, при которых созданы 19 творческих объединений и 3 воскресные школы.