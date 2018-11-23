В Туркестанской области в настоящее время работают 9 этнокультурных объединений. Своеобразным символом стала спартакиада среди представителей различных этносов, которая проводится уже четвертый год подряд.

На церемонии открытия спартакиады выступила с речью Мадина Камеденова, исполняющей обязанности руководителя Секретариата АНК Туркестанской области, которая пожелала всем участникам успеха. Она подчеркнула важность спортивных соревнований для дальнейшего укрепления дружбы и единства этноса в регионе.

— Главной целью спартакиады является укрепление межэтнического согласия, пропаганда мира, дружбы и взаимопонимания. Эта спартакиада стала уже традиционной, проводится 4-ый год подряд. Думаю и в будущем она будет организована еще не раз, — отметил и.о руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»аппарата акима области Зангар Усупахметов.

Команды соревновались по таким видам спорта, как мини футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, бег на длинные дистанции. В состязаниях участие приняли 5 команд из числа представителей разных этносов.

-Я приехал из Сайрамского района для участия в соревнованиях по настольному теннису. Вообще я приверженец того, что спорт и движение – это жизнь. Призываю всех активно заниматься спортом, сказал участиник Тоймурат Ешимов.

В результате обладателем главного приза стала команда из города Туркестан, а узбекское этнокультурное объединение заняло первое место. Второе место заняла команда Сайрамского района, а третье место досталось турецскому этнокультурному объединению. Победители и призеры конкурса получили денежные призы.