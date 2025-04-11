Глава государства провел встречу с общественностью Шымкента

Открывая встречу с местной общественностью, Президент подчеркнул, что Шымкент, имеющий глубокие исторические корни, сыграл особую роль в судьбе нашей страны.

Здешние места олицетворяют дух и образ жизни нашего народа.

– Шымкент известен как «шырайлы шаһар». Действительно, и люди, и погода в этом месте особенные. Граждане очень трудолюбивые и предприимчивые. Я искренне благодарен всем вам за ваши заслуги. Древний город стоит на перекрестке девяти дорог. Как известно, через эти земли проходил Великий Шелковый путь. С незапамятных времен в Шымкенте процветала торговля, здесь оставили свой след различные культуры и традиции. Преемственность прошлого и настоящего не прерывается и сегодня: через город проходит транспортный коридор Западная Европа

– Западный Китай. Благодаря своему географическому положению растет стратегическое значение города. Как вы помните, несколько лет назад на встрече с жителями Шымкента я сказал: «Благополучие – суть экономики, согласие – суть политики». Эти ценности по-прежнему определяют стратегию развития нашей страны.

Глядя на сегодняшний Шымкент, можно с уверенностью сказать: город с каждым годом становится краше. Запускаются новые производства. По моему поручению было построено несколько социальных объектов, в частности, Конгресс-холл, два дворца школьников, одиннадцать комфортных школ. Жители Шымкента предлагают переименовать Tulip Hall и назвать Конгресс-холл «Қызғалдақ сарайы» или «Қызғалдақ». Это хорошая идея, которую можно поддержать. Думаю, что уместнее будет назвать более кратко «Қызғалдақ».

В прошлом году в городе построено 1,3 миллиона квадратных метров жилья. Активно развиваются металлургия, строительство и пищевая промышленность. В прошлом году рост экономики города составил 11%. В Шымкенте реализуются более 300 инвестиционных проектов с созданием 9 тысяч постоянных рабочих мест. Только в прошлом году в город было привлечено около 770 миллиардов тенге инвестиций, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что Шымкент по праву считается благодатным местом для предпринимателей. Здесь работают около 140 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые формируют более половины экономики города.

– Демографический рост мегаполиса также впечатляет. Наряду с естественным ростом населения отмечается и положительное миграционное сальдо. Это свидетельствует о жизнеспособности, привлекательности и большом потенциале города. Надо помнить и о том, что неконтролируемая миграция окажет влияние на техническую и социальную инфраструктуру. Безусловно, эти успехи стали возможны, прежде всего, благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину, – подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства высказался по налоговой реформе.

– Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями.

Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других.

Изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса. Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону. Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки.

В настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов. Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса.

В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: «Ырыс ынтымақты елге барады» («Благополучие должно служить народу»). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о значении акции «Таза Қазақстан», которая за короткое время объединила всю страну и стала общенациональной.

– К этому начинанию активно присоединился и Шымкент. В прошлом году в городе было очищено 200 дворов и общественных пространств, высажено более 200 тысяч деревьев.

«Таза Қазақстан» не ограничивается уборкой территории или участием в субботниках. Значение акции гораздо шире. Чистота – это, прежде всего, проявление внутренней культуры. Только добропорядочные граждане с чистой душой смогут построить по-настоящему передовую страну. В этом важном деле Шымкент должен соответствовать своему определению «шырайлы» («благодатный»).

Кроме того, в стране необходимо непоколебимо соблюдать верховенство Закона и Порядка. Это одна из приоритетных задач. По сей день остаются актуальными слова Бауыржана Момышулы «Тәртіпке бас иген құл болмайды» («Тот, кто подчиняется дисциплине, никогда не станет рабом»). Исполняя Закон и соблюдая Порядок, мы сможем добиться поставленных целей и преодолеть любые кризисы. В нынешнее непредсказуемое время нашему народу как никогда нужен Порядок, основанный на Законе. Граждане, нарушающие Закон, непременно должны нести ответственность. По-другому быть не должно. Только так мы придем к процветанию и построим Справедливый, Безопасный, Сильный и Чистый Казахстан, – подытожил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность жителям Шымкента и пожелал им успехов.