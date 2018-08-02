Ежегодное увеличение средств, выделяемых на образование, повышает актуальность вопроса прозрачности и объективности их распределения.

В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки планирует привлечь общественность для участия в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи страны.

Отметим, 31 июля текущего года территориальным Департаментом Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проведено заседание по вопросам противодействия коррупции и прозрачности распределения образовательных грантов. В мероприятии приняли участие руководитель Департамента А. Комекбаев, руководитель управления образования Туркестанской области И. Сагындыков, ректора вузов, директора и сотрудники колледжей с охватом более 500 человек.

«Образование – это наиболее актуальная сфера. В целях профилактики коррупции, в частности для обеспечения прозрачности при распределении образовательных грантов Агентство и Министерство ввели новый проект. В процессе реализации данного проекта Специальная мониторинговая группа, созданная при Департаменте, будет участвовать в работе членов конкурсной комиссии, утвержденных на выделение образовательного гранта и государственного заказа, в качестве наблюдателя. Мы приглашаем не только членов Специальной мониторинговой группы, но и жителей Шымкента и области», — сказал руководитель Департамента А. Комекбаев.

«В целях сокращения разрыва между фактическим спросом на рабочую силу на рынке труда и формальным предложением, полученным от местных исполнительных органов власти, а также в целях уменьшения безработицы и дефицита в востребованных специалистах, проанализировав наиболее востребованные профессии, при Управлении образования впервые создана рабочая группа по 7 отраслям для утверждения государственного заказа. В состав рабочей группы вошли представители областной палаты предпринимателей, руководители предприятий, общественные организации и специалисты отраслевого управления, депутаты маслихата», — отметил руководитель образования Туркестанской области И. Сагындыков.

Напомним, что с целью выстраивания эффективной обратной связи с гражданами на сайте Департамента memkyzmet.kz открыта специальная рубрика «Білім», а также функционирует мессенджер WhatsApp по номеру +7 775 869 21 21. Мы приглашаем всех заинтересованных граждан подать заявку по вышеупомянутым каналам связи.