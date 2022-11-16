Полицейский развозил девушек на патрульной машине и попал на видео

Полицейский подвозил, как оказалось, сестер на патрульном автомобиле и попал на видео. Скандальный инцидент произошел в Туркестанской области.

На кадрах полицейский пытался скрыться от активистов на служебной машине. После неудачной попытки, он всё же остановился и предъявил служебное удостоверение. На вопрос, кого он подвозит, сотрудник полка дорожной полиции Кентау сначала уклоняется от ответа, после говорит, что везёт сестёр.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что полицейский действительно подвозил родственниц. Действия правоохранителя будет рассматривать служебная комиссия.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«Видеозапись была незамедлительно принята руководством департамента полиции Туркестанской области к сведению и проведена соответствующая проверка. Установлено, что инцидент произошел 11 ноября 2022 года в 10 часов ночи в городе Кентау. Со слов полицейского, он подвез своих сестер по их просьбе. На сегодняшний день по поручению руководства департамента полиции Туркестанской области проводится служебная проверка. За нарушение правил дорожного движения в отношении полицейского, управлявшего служебным автотранспортом, составлен протокол по статье 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования»».