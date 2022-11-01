«Помогу приобрести жилье по госпрограмме»: 2 млн тенге отдала аферистке жительница Шымкента

Знакомая обещала ей помощь в приобретении квартиры по государственной программе.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница. Со слов потерпевшей, знакомая обещала ей помощь в приобретении квартиры по государственной программе. За свою «услугу» злоумышленница взяла у жертвы 2 млн тенге. А спустя время, обещание не выполнила и деньги не вернула.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемую.

В настоящее время проводится досудебное расследование.