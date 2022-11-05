Повысить закупочную цену на хлопок распорядился аким Туркестанской области

В целях решения проблемы цены на хлопок, возникшей в Туркестанской области, аким области Дархан Сатыбалды встретился с руководителями хлопковых заводов и фермерами. В совещании также приняли участие руководители микрофинансовых организаций региона.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды заявил, что необходимо срочно установить цены на хлопок. По словам главы региона, пока хлопчатник экспортируется в непереработанном виде, цены будут диктовать иностранные трейдерские компании. Поэтому, в целях получения независимого результата в регионе необходимо начать развитие хлопкового кластера.

“У нас существует только эта проблема. С одной стороны есть бизнесмены, с другой стороны дехкане. Решение больше оттягивать нельзя. Вы повысите цену на хлопок!», — распорядился аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Цель встречи — обсудить главные проблемы хлопководства и установить приемлемую цену на хлопчатник. Стоимость реализуемого заводам хлопка-сырца устанавливается в соответствии с индексом Международной ливерпульской биржи, который напрямую зависит от цены хлопка-волокна на мировом рынке. На сегодняшний день 1 килограмм хлопка среднего волокна на бирже составляет порядка двухсот тридцати тенге.

Аграрии области и руководители заводов договорились рассчитаться по 250 тенге за килограмм. Известно, что переработанный хлопок стоит намного дороже, чем его сырье. Поэтому, в дальнейшем, будут предприняты усилия по развитию хлопкового кластера в регионе. Планируется привлечь инвестиции в глубокую переработку хлопка повысить качество сырья и объем хлопковой продукции.