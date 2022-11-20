Президентские выборы в Шымкенте стартовали с гимна

Президентские выборы стартовали в регионах Казахстана. Избирательный участок № 101 расположенный в Южно-Казахстанском государственном университете Шымкента распахнул свои двери в 7:00.

Уже к этому времени на участке было достаточно избирателей, в основном это молодежь. Столь важный для всех казахстанцев день здесь начали весьма партиотично с исполнения гимна.

Голосование продлится до 20:00, правом голоса обладают 11 млн 950 485 человек. В Шымкенте это 634 тысячи 818 человек. Заработали 293 избирательных участка в южном мегаполисе.

Напомним, проведение досрочных выборов президента предложил Касым- Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием 1 сентября 2022 года.

21 сентября был подписан Указ о назначении внеочередных выборов Президента на 20 ноября текущего года.

21 октября в 18:00 была завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана. Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов в Президенты проходило с 23 сентября по 11 октября. 6 человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

Это: Касым-Жомарт Токаев, Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев, Каракат Абден, Салатанат Турсынбекова, Нурлан Ауесбаев.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты началась 21 октября и завершилась в 00:00 дня, предшествующего дню выборов.

19 ноября в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными президентскими выборами. В день тишины запрещалась любая агитационная работа.