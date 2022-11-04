Пять первых мест заняли шымкентские гимнастки на чемпионате Азии

В Шымкенте встретили призеров международных соревнований по художественной гимнастике, они проходили в столице Малайзии.

Cпортсменки стали лучшими, опередив гимнасток из разных стран мира. Такой встрече позавидуют именитые звёзды. Эмоционально и искренне, овациями встречают победительниц первого чемпионата Азии по эстетической групповой гимнастике не только родные и близкие, но и пассажиры железнодорожного вокзала Шымкента.

Соревнования проходили в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Нашим спортсменкам не было равных. Национальная сборная Казахстана взяла первые места во всех категориях. На церемонии награждения гимн нашей республики прозвучал пять раз! Безусловными чемпионами стали гимнастки из Шымкента.

Девочки не представляют свою жизнь без художественной гимнастики, а потому с перрона железнодорожного вокзала, победительницы с кубками сразу отправились на тренировки.

Спортсменки обещают еще не раз прославить Шымкент, первыми местами на международных соревнованиях.