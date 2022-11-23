В Шымкенте 115 детей- сирот подготовили к зиме

В Шымкенте отметили День опекуна. С целью выразить благодарность семьям, взявшим на себя воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

115 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, были обеспечены зимней одеждой за счет спонсоров. А опекунам, которые сумели воспитать чужого ребенка, вручили подарки и благодарственные письма.

После смерти младшего брата Айнаш Аширова взяла на себя опеку над его детьми. По словам женщины, уход требует от опекуна большой ответственности. Но она со всем справляется благодаря поддержке и помощи родных.



«После смерти брата я стала опекуном его четверых детей. И сегодня руководители образования нам оказывают большую помощь. Большое спасибо, что организовали такое мероприятие и отметили наш труд. Пусть наши дети вырастут и станут настоящими гражданами. Пусть здоровье будет крепким», — говорит опекун четверых детей Айнаш Аширова.

«День опекуна» в Казахстане отмечается каждую осень, начиная с 2009 года. Помощь для семей опекунов в Шымкенте внушительная. 115 детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, сегодня вручают «теплые» подарки — шапки, верхнюю одежду и обувь — поддержали спонсоры. А со стороны городского управления образования, 5 многодетных опекунов и 8 спонсоров награждают благодарственными письмами.

Сегодня в Шымкенте в разных семьях воспитываются 745 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 13 детей проживают в приёмных семьях. Каждому ребенку ежемесячно выплачивается государственное пособие, а школьникам оказывается различная материальная помощь.



«На основании приказа Министерства просвещения этот день ежегодно отмечается как День опекуна. И нам хотелось бы сегодня выразить благодарность всем тем шымкентцам , кто заботится о детях потерявших родителей и осуществляет патронат. За работу в деле воспитания детей со стороны нашего управления была выражена благодарность, а от руководства городского акимата вручены подарки», —говорит руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева.

В честь праздничного мероприятия был организован концерт, подготовленный учениками разных школ города. А закончился праздник за накрытыми столами, организованными спонсорами. Руководитель управления образования отмечает, что меры поддержки горожан, желающих усыновить или взять под опеку и патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей будут продолжатся и охватят всех, кто отдаёт своё время этому благородному делу.