Шымкентцы смогут встретиться с коммунальщиками и задать свои вопросы

Сегодня, 30 ноября, в рамкахАдал к- проекта «АДАЛ КӨМЕК» представители организаций по коммунальным услугам будут проводить прием и консультирование граждан.

В частности, департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики по городу Шымкент, Управление энергетики и развития инфраструктуры, ГКП «Қуатжылуорталық-3», ТОО «Водные ресурсы — Маркетинг», ТОО «Энергопоток», ТОО «Оңтүстік ЖарықТранзит», АО «КазТрансГаз Аймак», ГКП «Управление водопровода и канализации», а также Департамент Агентства по противодействию коррупции по г. Шымкент.

Если у Вас есть вопросы или хотите получить консультацию, приходите на прием.

Место проведения: здание Шымкентского производственного филиала АО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» (Тамерланское шоссе, здание 20/2). Время приема: с 15.00 до 17.00 часов.