Спасатели Шымкента вызволили застрявший палец подростка

Спасатели Шымкента оказали помощь 13-летней девочке и сохранили застрявший в кольце палец.

Об этом сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел 22 ноября утром в микрорайоне Игилик. 13-летняя девочка надела на палец кольцо и не смогла его снять самостоятельно, не смогли помочь и обеспокоенные родители, пришлось вызывать на дом спасателей.

С помощью специального слесарного оборудования подоспевшие вовремя специалисты ДЧС вызволили застрявший палец.

К слову, подобные случаи как сообщили в ведомстве, не единичны. С начала года спасатели выезжали для оказания помощи по снятию кольца 30 раз, из них помощь оказана 15 детям.