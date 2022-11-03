Студенческий омбудсмен появился в Казахстане

Айсулу Ерниязова назначена советником министра науки и высшего образования РК по делам молодежи – студенческим омбудсменом. В министерстве она будет заниматься защитой прав студентов, сообщает BES.media.

«Моя основная деятельность в целом направлена на защиту прав студентов. Основополагающим курсом мы выбираем студентоориентированность, поэтому обратиться студент может с любым запросом и проблемой.

Мы планируем выстроить экосистему поддержки студентов, где помимо знаний и высшего образования, студенты всех университетов, во внеаудиторное время, получают дополнительные навыки и «прокачивают» мягкие и сильные стороны», — рассказала Ерниязова.

Создается совет студентов при министре, в составе которого будут лидеры студенческого самоуправления каждого университета, сообщила она.

Совет станет не совещательным органом, а организационным комитетом, где каждый из лидеров студентов будет участвовать в решении вопросов как внутри вуза, так и на городском и республиканском уровне.

Как пожаловаться студенческому омбудсмену:

📧 e-mail: yerniyazova.aisulu@gmail.com

📨 instagram: @aisulu818

📨 Facebook: https://www.facebook.com/yerniyazova.aisulu

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