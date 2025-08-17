Студент. Общага. Жизнь

Позади вступительные экзамены в вузы. Определилось, наконец, кто поступил, а кто – нет. Теперь перед иногородними студентами встает еще один вопрос: как получить место в общежитии?

И здесь, внимание-внимание! Срок подачи заявлений на место в общежитии подходит к концу. А вы успели? Если еще нет, поторопитесь! Прием в общежития Шымкента до 20 августа.

…Студенчество – прекрасная и полная приключений жизнь, через которую прошел каждый взрослый человек. Проблемы студента во все времена были одинаковыми: деньги, жилье, учеба и самостоятельность.

Жизнь студента – это не только лекции и зачетки. Это целый калейдоскоп событий, где общежитие становится ареной ежедневной борьбы за комфорт, сессия – регулярной битвой за выживание, а стресс – почти постоянным спутником. Как в этих условиях сохранить здравый ум, не потерять себя и все-таки чему-то научиться? Попробуем разобраться.

Где жить, если жить негде?

Для многих студентов переезд в общежитие – это первый и серьезный шаг во взрослую жизнь. Здесь нет родителей, зато есть соседи с разными взглядами на тишину после 23:00, совместные траты, вечеринки, постоянный дефицит личного пространства и, конечно, борьба за кухонную плиту утром и за душ – по вечерам.

Одним словом, именно в общежитии человек учится самостоятельности и ответственности. Сталкиваясь с различными сложностями, студент усваивает важные уроки жизни, учится делать выводы и искать решение различных бытовых вопросов и проблем, так как эти навыки в будущем понадобятся как никогда.

Базовые и самые распространенные трудности, с которыми можно столкнуться, проживая в общежитии:

1. Шум. Даже если ты захочешь лечь спать пораньше, это не значит, что соседи тебя поддержат. Кто-то поет, кто-то смотрит сериалы на полную громкость, а кто-то устраивает мини-фестивали.

2. Грязь и антисанитария. Не все умеют убирать за собой, а общее пользование кухней, душем и туалетом превращает жизнь в бесконечную уборку или борьбу с плесенью. Антисанитария зависит также от того, насколько часто в общежитии проводятся дезинфекция и дезинсекция.

3. Конфликты с соседями. Когда в одной комнате живут два-три совершенно разных человека, недопонимания почти неизбежны. Один учится, а другой живет «на расслабоне»…

4. Технические проблемы. Отсутствие горячей воды, перебои с интернетом (а иногда его отсутствие), неисправные розетки, нестабильное отопление – это повседневность в некоторых общежитиях.

Но, несмотря на все это, общага – это небольшая «песочница», в которой приходится учиться договариваться, уживаться и выживать. Иногда это весело, душевно и атмосферно, а иногда – шумно, грязно и невыносимо. Но все же это школа терпения, самодисциплины и самостоятельности.

Съемная квартира: «роскошь» из нужды

Кстати, не всем достается место в общежитии. Некоторые вузы физически не имеют достаточно мест, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся. В приоритете – льготники, иногородние с особыми условиями, а остальные остаются «на удачу» или в длинных очередях.

В ряде вузов существует практика: ты живешь в общежитии только до второго или третьего курса, а потом тебя «выкидывают» на поиски жилья, если ты не относишься к льготным категориям. И таких историй немало. При этом сроки сессий, экзаменов и других учебных дел никто не отменял. Студент должен одновременно выкручиваться с переездом, поиском нового жилья и преуспеть в учебе.

Аренда квартиры – это дорого, а одному справиться почти невозможно. Для большинства студентов съем жилья – неподъемный вариант.

Даже однушка в крупном городе дорогая: не хватит стипендии и денег от подработки. Поэтому выход один – искать соседей. Но и тут не все просто: поиск надежных соседей – лотерея. Бывает, сойдешься по цене, но не по быту или наоборот.

Недобросовестные риелторы – еще один риск, от которого никто не застрахован. Обещают много, а в итоге берут комиссию и пропадают. Или впаривают жилье с ужасными условиями. А ежегодное подорожание аренды, увы, никем не регулируется. То, что ты снял за 80 тыс. тенге, через пару-тройку месяцев будет стоить 95-100. Порой кажется, что найти недорогое и приличное жилье – настоящий квест.

А как у нас?

Наш солнечный Шымкент, как и многие другие города страны, является местом большого скопления молодежи, включая студентов. Соответственно здесь расположено немало университетов и колледжей. Возникает вопрос, как же в наших учебных учреждениях обстоит дело с общежитиями?

Обучение в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова – это не только знания и диплом, но и стабильный быт. Для студентов, особенно иногородних, университет предлагает разместиться в нескольких общежитиях, расположенных по адресам: ул. Жандосова, 3 Б; ул. Желтоксан, 15; ул. Дулати, 200.

Общежития двух типов: коридорные и секционные, студенты могут выбрать в зависимости от их предпочтений и бюджета. В коридорных комнатах – классическое размещение с удобствами на этаже, тогда как в секционных предусмотрены собственные ванные и кухни на блок.

Стоимость проживания – от 7000 до 8000 тенге в месяц, что делает жилье в ЮКУ доступным даже для студентов с ограниченными финансовыми возможностями.

Во всех общежитиях есть комнаты для учебы и отдыха, необходимая мебель, работают прачечные и кухни. Установлен Wi-Fi, обеспечены безопасность и круглосуточный контроль.

Южно-Казахстанская медакадемия (ЮКМА) располагает двумя общежитиями общей вместимостью более 660 мест, что позволяет обеспечить жильем всех нуждающихся студентов.

Общежитие №1 на ул. Байтурсынова, 84 рассчитано на 396 студентов, а общежитие №2 на ул. Аль-Фараби, 3 может принять еще 270 человек. В обоих зданиях студенты проживают в двух- и четырехместных комнатах с базовой мебелью, доступом к кухне, прачечной и учебным помещениям.

Проживание обходится в 20 000 тенге в месяц. За 10 месяцев студенты заплатят всего 200 000 тенге, получая при этом стабильное тепло, воду, интернет и безопасную среду.

Центрально-Азиатский инновационный университет (ЦАИУ) предоставляет своим студентам возможность проживания в благоустроенном общежитии, расположенном на ул. Алдиярова, 10/2.

Общежитие представляет собой четырехэтажное здание, рассчитанное на 110 комнат и 278 койко-мест. Здесь четырехместные комнаты. Такое размещение повышает доступность жилья при высоком спросе со стороны иногородних студентов.

Стоимость проживания в общежитии составляет 15 000 тенге в месяц.

Для студентов Шымкентского университета открыты двери Студенческого дома – это общежитие на 210 мест, которое стало вторым домом для сотен молодых людей.

Здесь созданы комфортные условия: просторные комнаты, душевые, столовые, прачечная и комната для учебы. Бесплатный Wi-Fi помогает оставаться на связи и заниматься в удобное время.

Стоимость проживания составляет всего 10000 тенге в месяц. Бюджетный вариант.

Сессия: экзамены на прочность

«Сессия» для большинства студентов – это слово, от которого бросает в дрожь. Даже самые прилежные в это время чувствуют себя как на пороховой бочке. Концентрация контрольных, зачетов, курсовых и бессонных ночей достигает пика.

Главная ошибка, которую совершают многие, – прокрастинация: месяцами не открывают учебник, а за три дня до экзамена стараются усвоить все и сразу. В ход идут шпаргалки, конспекты, записи лекций и, конечно же, крепкий кофе с энергетиками. Некоторые студенты превращают подготовку в гонку на время, а успех зависит не столько от знаний, сколько от стрессоустойчивости и внутреннего стержня.

Работа и учеба: баланс на грани

Многие студенты подрабатывают. Не от хорошей жизни, а потому что приходится. Стипендии едва хватает на проезд и минимум продуктов, а оплачивать жилье, питание, канцтовары и интернет – это уже задача, над которой нужно поломать голову.

Подработка – это деньги, дополнительные ресурсы, которые имеют плюсы: независимость – ты сам обеспечиваешь хотя бы часть расходов, опыт – работа может пригодиться для будущего резюме по профессии.

И конечно же, совмещение подработки с учебой не проходит бесследно: постоянная усталость, нехватка времени на учебу, хобби и просто отдых, в худшем случае – риск ухудшения академической успеваемости.

В особенности тяжело тем, кто учится на платной основе. Родители оплачивают обучение, и у студента появляется дополнительное давление – не разочаровать, не потерять деньги, не подвести родных. Эти постоянные мысли и переживания изматывают больше всего. Они могут повлиять как на учебу, так на моральное и физическое здоровье.

Стипендия: деньги на два похода в магазин

Средняя стипендия – это не способ прожить, а лишь сумма, которая не покрывает даже базовых затрат.

Купить проездной, перекусить в столовой и пару раз сходить в магазин – на этом все. Если студент учится не на бюджете, то еще хуже. Даже те, кому помогают родители, часто живут в условиях ограниченного бюджета и минимальных затрат. Постоянно экономят и ищут подработку.

Кому-то приходится выбирать: либо заплатить за учебники, либо купить продукты. А еще бывают форс-мажоры – болезни, техника сломалась, нужны деньги на практику.

Тут уж не до развлечений.

Скрытый враг студента

Учеба, бытовые сложности, нехватка денег, усталость, тревоги за будущее – все это накапливается и выливается в хронический стресс. По статистике, более 70% студентов регулярно испытывают тревогу, а каждый третий сталкивается с симптомами выгорания уже к середине учебы.

Психологи советуют не игнорировать это состояние. Простые способы снизить уровень стресса: режим сна, прогулки, спорт, хобби, а главное – умение сказать «нет» перегрузке. Обращение к психологу – это не слабость, а нормальная практика, которую стоит внедрять и в учебных заведениях.

Советы по «выживанию»

Вот несколько банальных, но действенных советов:

1. Не откладывай все до последнего: заведи привычку тратить хотя бы 20-30 минут в день на повторение или чтение материала. Это реально спасает под конец семестра и помогает не погрязнуть в долгах.

2. Используй принцип «помидора»: работай 25 минут – отдыхай пять. После четырех циклов сделай длинный перерыв. Метод Pomodoro помогает концентрироваться и не перегружать мозг.

3. Следи за сном: сон – основное топливо для мозга. Даже 6-7 часов сна лучше, чем ночь напролет за конспектами и «ничего не запомнил».

4. Регулярные прогулки на свежем воздухе: 20-30 минут в день сходи в ближайший парк – и мозг лучше дышит, а мысли проясняются.

5. Дыши по квадрату: вдох – 4 секунды, задержка – 4, выдох – 4, пауза – 4. Это простое упражнение снижает тревожность.

6. Веди бюджет: даже если доходы микроскопические – знай, на что уходят деньги.

7. Покупай продукты с умом: ходи в магазин сытым – меньше импульсивных покупок. Планируй еду на неделю, а лучше закупайся оптом долгосрочными продуктами.

8. Не стыдись пользоваться кэшбеками и акциями. Многие магазины, кинотеатры, музеи и приложения при предъявлении студенческого билета делают скидку в 5-8%.

9. Ищи подработку с гибким графиком: онлайн-репетиторство, фриланс, вакансии вуза (лаборант, ассистент).

10. Не бойся экономить. Это не стыдно. Готовить дома, искать бесплатные мероприятия, обмениваться одеждой или книгами – часть студенческой жизни.

11. Обращайся за помощью. Если чувствуешь, что не справляешься, поговори с кем-нибудь: с другом, наставником, психологом. Это не слабость, а зрелость.

12. Отмечайся. Не порть свою посещаемость и успеваемость. Это немаловажно. В дальнейшем это может предотвратить нежелательные проблемы.

Чего хотят студенты: пожелания системе

Многие проблемы не в студентах, а в системе, которая давно требует ряда изменений.

Предлагаем реальные предложения, о которых говорят студенты, когда разговор переходит от «как выжить» к «а почему вообще нужно выживать, а не просто жить?».

Первое. Повышение стипендий до уровня хотя бы прожиточного минимума. Минимальная академическая стипендия – это чаще символ, чем поддержка. Хотелось бы, чтобы государство не просто говорило о важности образования, но и реально помогало учиться, а не выживать. Это особенно важно для ребят из регионов и социально незащищенных семей.

Второе. Нормальные условия в общежитиях. Общаги в некоторых вузах – это пережиток советских времен. Минимальный комфорт – уже отлично. А ведь это не просто жилье, а место, где студент должен отдыхать и восстанавливаться. Нужны ремонты, адекватные санитарные условия, стабильный интернет и системные проверки условий проживания.

Третье. Важна возможность совмещать учебу с работой без потери стипендии. Сейчас подработка необходима. Но действующая система не всегда гибкая: снижается успеваемость – ты теряешь стипендию. Хотелось бы более лояльного отношения вузов к работающим студентам, возможности частичной занятости и учета реальных условий жизни.

Четвертое. Разумные нагрузки. Иногда не только подработки мешают хорошей успеваемости, но и неадекватно распределенные нагрузки и излишние дедлайны. Когда в один день пять пар, два семинара, практика и курсовая – это не про развитие, а про истощение. Более гибкий срок сдачи заданий и поддержка преподавателей – лучшая «волшебная палочка-выручалочка».

Пятое. Нужна поддержка ментального здоровья. Выгорание, тревожность, апатия – все это реальность студенческой жизни. Но не во всех вузах есть доступ к психологу, а уж тем более анонимно и бесплатно. В каждом вузе должны быть центры психологической помощи, онлайн-консультации, программы по профилактике выгорания и стрессов.

Шестое. Практика. Некоторым профессиям крайне необходима реальная практика с актуальными задачами и кейсами. Не создавать видимость лишь на документальном уровне, а реально решать вопросы, учиться и набираться опыта.

Студенты не просят легкой жизни. Они просят справедливых условий. Возможности учиться, жить, развиваться и не сломаться под грузом обязательств. Это возможно, но нужно не только желание самих студентов, но и системы.

И все же…

Студенчество – это непростой, но важный и яркий этап в жизни. Оно требует гибкости, умения адаптироваться, искать опору в себе и своих друзьях.

В вузе можно научиться быть самостоятельным, справляться с трудностями и ценить простые радости. Сессии проходят, соседи сменяются, стресс уходит, а знания, воспоминания и опыт остаются.

Жизнь студента – это не только картинки с прогулками по кампусу и ароматным кофе в руке. Это марафон с препятствиями: сессия, работа, деньги, стресс. Но если научиться планировать день, заботиться о себе и не бояться просить помощи, то выживешь. И даже останешься собой. Главное – помнить, что ты не одни, и в этом хаосе всегда можно найти опору.

Жанна Курманбекова