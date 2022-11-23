Уроженец Шымкента получил высшую театральную награду

Актер Богдан Гудыменко начинал свой творческий путь в третьем мегаполисе Казахстана, карьера парня зарождалась на сцене русского драматического театра, теперь молодой человек блистает на российской сцене. Накануне актер получил престижную премию «Золотой софит».

Корреспонденту OTYRAR удалось связаться с актером. Уроженец Шымкента Богдан Гудыменко рассказал, что получил театральную премию за роль второго плана в спектакле Александра Баргмана «Трепет моего сердца».

Отметим, что «Золотой софит» — это высшая театральная премия Санкт-Петербурга. Основана еще в 1995 году, а ее учредители Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей России.

«Премия называется «Золотой софит» это ежегодная театральная премия Санкт-Петербурга. Награды дают за прошедший год и выпущенные премьеры, государственных и не государственных театров Петербурга. Я думаю, что заслуга студии «Балаганчик», да и самого Южно-Казахстанского областного русского драматического театра, является огромной и основополагающей частью моей жизни. Той которая и предопределила мой жизненный путь», — делится Богдан.

Как оказалось, это не первая награда в копилке актера. В прошлом году он со своими коллегами уже был на награждении.

«В прошлом году, спектакль Плохого Театра «Квадрат» получил софит. Там я тоже играю, и мы получили с ребятами «за лучший ансамбль» в негосударственных театрах. Я пришёл тогда на премию позже, я играл спектакль, ребята уже получили награду и сидели в зале. На самом деле я не ожидал получить статуэтку. Дело в том, что до объявления номинантов «За роль второго плана», спектакль «Трепет моего сердца» уже получил две статуэтки. А театр, в котором я служу, три — лучшая главная женская, лучшая главная мужская и лучшая режиссерская работа. Поэтому, когда объявляли номинантов я был уверен, что нашему театру уже много досталось и больше наград не будет. Всего номинантов было пять. В зале было много знакомых, людей которых я обрел в театральном братстве за 9 лет моей жизни в Петербурге. И объявляя мою фамилию, зал взорвался в мощных овациях, я в своём сердце уже забрал это как награду», — рассказал актер.

Теперь Богдан готовится к премьере, театр ставит пьесу «Барон Мюнхаузен». В этом спектакле наш герой будет играть роль Барона.

«2 и 3 декабря мы уже будем играть премьеру. Более волнительно, чем получать статуэтку, могу сказать честно», — смеется парень.

В Россию актер уехал 9 лет назад, и теперь покоряет театральные высоты соседней страны.

Алиса Бойко