В соцсетях широко обсуждается видео, на котором попрошайка возле атырауского рынка «Дина» говорит, что он с 2010 года находится в рабстве, и просит людей помочь ему, передает «Ак Жайык».

Горожане сразу его узнали — он на этом месте сидит давно. Полицейским, он вероятно, тоже знаком: когда в начале апреля на парковке ж/д вокзала проходила их акция «Приемная на дороге», этот мужчина «работал» неподалёку.

— В 2010 году я познакомился с людьми, которые обещали улучшить мое материальное состояние. Но потом просто заставили попрошайничать. Они живут в районе бывшего химзавода, это курды из Шымкента. Хозяйка забрала у меня документы, а ее сын каждое утро привозит сюда, и вечером забирает обратно. Люди подают хорошо, в день выходит примерно 10 тысяч тенге, но все деньги у меня забирают, — говорит он снимающему его на видео, и в конце называет имена своих «хозяев».

Ролик заинтересовал и стражей порядка. Как сообщили изданию в Департаменте полиции Атырауской области, по факту начато досудебное расследование по ст. 126 УК РК (Незаконное лишение свободы).

В октябре 2017 года во время рейда с полицейскими по попрошайкам корреспондент издания общался с этим же мужчиной, и тот говорил почти то же самое, что сейчас: что его привезла из Шымкента жительница Южно-Казахстанской области, которая торгует на «Дине», что отнимает у него все деньги. Тогда его забрали полицейские, однако с тех пор пока ничего не изменилось.