Режиссер — уроженец Шымкента приехал из Америки снимать кино. Еркен Ялгашев — наш соотечественник, уроженец Шымкента. С 1994 года живет в штатах и активно снимает кино, пишет brod.kz.

За плечами режиссера, продюсера и актера проекты с участием Майкла Мэдсона, Марка Дакаскоса, Дэнни Трехо, Арманда Ассанте, Кэри-Хироюки Тагава.

В Казахстан режиссер и продюсер приехал снимать новое кино. Еркен приступил к съемкам криминальной истории под названием «Красавчик». Как заверил Ялгашев, 75% картины будут сняты в Алматы, остальная часть — в Лос-Анджелесе и Москве.

«Красавчик» — это криминальная драма с элементами экшна. В картине также будет присутствовать любовный треугольник. Фильм об Алматы и том, как и какие курьезы происходят в этом городе. Можно сказать, зрителям будет показана подпольная жизнь города: кто, как и чем живет», — рассказал о своем проекте режиссер.

Главных героев в картине сыграют отечественные актеры. Во второстепенных ролях и эпизодах будут задействованы западные и российские кинозвезды.