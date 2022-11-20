В Шымкенте в доме престарелых развернули избирательный участок № 190, передает корреспондент OTYRAR.

С раннего утра для удобства, комфорта постояльцев, а также для более широкого охвата всех категорий лиц здесь прям на месте работает избирательный участок.

Как сообщает корреспондент, с 7 утра желающих сделать свой выбор было предостаточно. Среди них пенсионеры разных возрастов.

Одними из ярких избирателей стала семейная пара, накануне связавшая себя узами брака прямо здесь в стенах дома престарелых. Не спеша и под ручку пенсионеры спустились чтобы внести свою лепту в дальнейшее развитие Казахстана. Интересный факт, разница в возрасте у новоиспеченных супругов — почти 12 лет.

Отметить поворотный для страны день и просто порадовать постояльцев в доме престарелых намерены праздничным столом.