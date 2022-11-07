В Шымкенте службы пробации проверяют подучетных

Как оказалось, шымкентцы, отбывающие срок на домашнем аресте, нарушали требования пробационного контроля.

Рейд по людям, состоящим на учёте, проводят сотрудники служб пробации в Шымкенте. Подопечных проверяли по месту жительства. Некоторых из них дома не оказалось. Кроме того, всех осуждённых проверили по базам данных на наличие административных правонарушений.

Сотрудники службы пробации и прокуроры Шымкента вышли в рейд. В вечернее время, после работы, они решили навестить своих подопечных по указанному ими месту жительства, где они и должны находиться. Некоторых дома не оказалось.

«У него мама попала в аварию в Казыгурте, он туда поехал. Поэтому его дома нет», — говорит родственник осужденного.

Такие доводы полицейских не убедили, на молодого человека составили акт. Сотрудники службы пробации говорят: родные на какие только ухищрения не идут, выгораживают осуждённых детей, племянников, братьев и сестер, которым суд заменил лишение свободы — на ограничение.

А этот адрес подопечный службы пробации указал как место своего постоянного проживания и не оповестил, что переехал.

«К нам вышел живущий здесь мужчина и сказал, что он переехал. В случае переезда он должен предупредить сотрудников службы пробации, а он этого не сделал. Поэтому мы составляем акт», — говорит сотрудник полиции.

Благо, большинство осуждённых оказались законопослушными, и сами открыли правоохранителям дверь.

На учете в службе пробации состоят те, кто приговорён к ограничению свободы, условному сроку, у кого есть отсрочка наказания или общественные работы. В случае невыполнения ограничений, наложенных судом, то есть не посещать увеселительные заведения, не менять постоянное место жительства, в отношении подучетного выносится письменное предупреждение. После двух подобных предупреждений сотрудники пробации обращаются в суд для решения вопроса о лишении свободы, либо продлении испытательного срока.

Всего на учете службы пробации в Шымкенте состоят 320 человек. 130 из них самозанятые, 30 безработные. С начала года 52 осуждённых трудоустроены.