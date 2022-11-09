В Шымкенте завершили строительство подвесного моста

В жилом массиве Базаркакпа в эксплуатацию сдали подвесной мост, пролегающий через реку Сайрам-су.

Оценить качество объекта приехал аким Шымкента Мурат Айтенов. Мост длиной в 43 метра и шириной в 5 метров построили за счет спонсорских средств. Ранее на его месте функционировал подвесной деревянный мост, построенный в 1986 году. В 1994 его смыло оползнем. Жители массива тогда построили железный мост, сейчас на его месте для комфорта горожан сдали в эксплуатацию новый подвесной мост.

Кроме того, не оставили в стороне и дорожное полотно. Здесь провели средний ремонт, залатали дыры на 400 метрах дороги ведущей к мосту. Таким изменениям жители только рады.

«Как здорово, что здесь проложили мост, можно спокойно без опаски проходить через реку. Впереди зима. Еще отремонтировали дорогу. Молодцы! Так бы частенько местные власти выходили в народ и решали проблемы», — говорит Гульназипа Шоркынова, жительница жилого массива Базаркакпа.