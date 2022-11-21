Военный билет за 25 тысяч тенге пытался купить шымкентец

Мужчина, пытавшийся купить военный билет, стал жертвой мошенника в Шымкенте.

В Управление полиции Аль-Фарабийского района обратился местный житель с заявлением о совершенном в отношении него факте мошенничества. По словам горожанина, его знакомый пообещал помочь приобрести военный билет. Свои услуги он оценил в 25 тысяч тенге.

Однако, спустя время обещание не выполнил и деньги не вернул. По данному сообщению сотрудники полиции начали расследование по статье 190 УК РК “Мошенничество“. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в полицию 37-летний мужчина.

Проводится расследование. Полицейские в свою очередь во избежание подобных фактов мошенничества призывают горожан доверять только достоверным источникам оказания услуг.