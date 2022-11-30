Яркие примеры неосторожных высказываний, вызвавшие общественный резонанс

Слово тоже поступок. Поразительно, но только за одну неделю случилось несколько резонансных событий, так или иначе связанных со СЛОВОМ. Точнее, с напрасно произнесенными словами.

Событие первое. Служебное расследование начало Агентство по делам госслужбы после публикации аудиозаписи с нецензурной бранью акима района Байтерек Западно-Казахстанской области Марата Токжанова. Об этом сообщил Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

Как пояснили в агентстве, аудиозапись обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

На аудиозаписи совещания с участием акима Марата Токжанова тот распекал подчиненных исключительно нецензурной бранью. Аудиозапись совещания длится 1 час 20 минут, за это время аким произнес слово «б…ь» 71 раз, слово «на …й» – 73 раза, и это не считая иных нецензурных оскорбительных слов, сообщает издание.

Совещание состоялось в марте текущего года. Как объяснил сам аким, он так разговаривал с подчиненными в то время, когда над районом нависла угроза подтопления. Агентство по делам госслужбы в отношении акима района Байтерек ЗКО Марата Токжанова проводит служебное расследование.

Хотя, казалось бы, чего тут необычного? И мы в своей речи зачастую не обходимся без крепкого словца. Но дело в том, что мы с вами не на госслужбе, а Токжанов – да.

«Требования к морально-этическому облику госслужащих определены Этическим кодексом государственных служащих. Государственные служащие в служебных отношениях с коллегами не должны допускать фактов грубости, унижения достоинства, неэтичности и некорректного поведения», – говорят в агентстве. По результатам будет принято соответствующее решение.

Я тоже прослушала самые красноречивые фрагменты из выступления акима. Знаете, двойственные чувства оно порождает. С одной стороны, все происходящее – это яркий пример отсутствия исполнительской дисциплины среди подчиненных районного акима, с другой – все-таки надо уметь держать себя в руках.

Как уже выяснилось, на том совещании Токжанов потребовал от сотрудников аппарата и аульных акимов отчитаться о ходе противопаводковых работ в районе. Акимов округов он отчитывает за то, что в то время, когда район находится под угрозой подтопления, они ходят в туфлях вместо резиновых сапог, не смогли найти десять литров солярки для техники; работников аппарата – за то, что они не укладываются в сроки со сдачей документации. И грозит, что он их уволит, даже если человеку останется несколько дней до пенсии.

Чего сверхъестественного он от них потребовал? Ничего. Очевидно, что надо избавляться, и как можно скорее, от слишком уж неэффективных, необязательных сотрудников. Ведь случись беда – наводнение, гибель людей, подтопление домов – персональный спрос будет в первую очередь с акима. Возможно, подчиненные по-другому уже не воспринимают его поручений. Хватило же им ума сделать эту аудиозапись, вот такое же креативное рвение надо было им проявить и в своей работе.

Просто к сведению, в Уголовном кодексе РК есть статья 131 «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Она предусматривает штраф в размере до 100 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов. За то же деяние, совершенное публично, предусмотрено более строгое наказание. В этом случае – штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 180 часов.

Событие второе. В соцсети распространяют очередное видео с возмутительными высказываниями российских политологов в адрес Казахстана. Ну сколько можно?! Что им там неймется…

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» за 20 ноября российский политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что следующей проблемой России является Казахстан.

«Там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, которые сейчас на Украине. И русских там много, и территория там… Извините, и Семипалатинск там, и ядерное топливо для всего нашего «Росатома» тоже там», – сказал политолог.

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко в кулуарах Мажилиса подчеркнул, что и Глава государства, и МИД, и депутаты Парламента уже не раз высказывались по поводу комментариев и заявлений «различных говорящих голов».

«Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции Российской Федерации; во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией; в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ. Озвучивание подобных позиций на одном из основных федеральных телевизионных каналов также заслуживает реакции властей РФ», – сказал Роман Василенко.

На днях Tengrinews.kz опубликовал комментарий сенатора, председателя Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтара Кул-Мухаммеда по поводу подобных высказываний: «Можно было бы не обращать внимания на мнения китчевого эксперта-фантаста Дробницкого, он же Жуков, если бы оно не прозвучало в эфире государственного канала дружеской нам России, с которой мы состоим в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России. Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью».

Событие третье. В соцсетях появилось видео выступления алматинского стендапера, где дерзкого молодого человека попросили объяснить оскорбительные высказывания в адрес женщин, которые он допустил в интернете. В ответ на просьбу молодой хам с микрофоном извинился за одно из них – за то, в котором пожелал одной из подписчиц стать жертвой изнасилования. Но извинился своеобразно. «Это было бы странно, если бы я пожелал насилия», – сказал он, добавив несколько новых оскорблений в адрес матерей девушек, сравнив их с проститутками.

Департамент полиции проверил это видео. Пока распоясавшийся «комик» наговорил себе на десять суток административного ареста. 24 ноября на телеграм-канале полиции Казахстана polisia.kz опубликовано видео, в котором стендапер Анди Топалидис извинился перед девушками.

Событие четвертое. 23 ноября сотрудники «Казфосфата» вышли на акцию протеста в Таразе. Они потребовали увольнения начальника управления по цифровой трансформации Олега Куликова из-за оскорбительных высказываний в адрес рабочих. По словам рабочих, он назвал их «баранами». Больше 200 человек собрались на территории завода и потребовали публичного извинения и увольнения Куликова, гражданина России. Рабочие также подняли вопрос о повышении зарплат и выплат за вредность на 30%.

На место прибыл аким Тараза Бахытжан Орынбеков. Он попросил рабочих запротоколировать все вопросы и обратиться в акимат в письменном виде. В итоге в акимате Жамбылского района сообщили, что гражданин России, с которым у рабочих возник конфликт, публично извинился перед работниками. Приказом работодателя он уволен по отрицательным мотивам. Работники публичное извинение восприняли положительно. Межнационального конфликта не было. Завод продолжает работать в штатном режиме.

…Везде в основе конфликтов – слова: оскорбительные, необдуманные, грязные. Наверняка, авторы этих слов, после наступившей реакции на них, сегодня поступили бы иначе: сдержались бы, подобрали бы другой набор слов, наконец, прикусили бы свой язык. Ведь не зря говорят: «Словом можно убить».

А я вам напомню слова классика мировой литературы Льва Толстого, виртуозно владевшего словом: «Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам, но забываем иногда, что слово тоже поступок. Речь человека – зеркало его самого. Все фальшивое и лживое, пошлое и вульгарное, как бы мы ни пытались скрыть это от других, вся пустота, черствость или грубость прорываются в речи с такой же силой и очевидностью, с какой проявляются искренность и благородство, глубина и тонкость мыслей и чувств».

Будьте уважительны друг к другу, будьте осмотрительны и внимательны, особенно к словам, исходящим из ваших уст. Обстановка в обществе и без того накалена: люди устали от роста цен, опять же политическая ситуация в мире не располагает к благодушию. Малейшая искра, даже одно неосторожное, а уж тем более оскорбительное слово – и все! Пожара не миновать.

Нам это надо?! Уверена, что нет! Давайте оставаться людьми. Добрых слов в наши уста! И мира всем нам!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА