Жестокое избиение ребенка в больнице Шымкента попало на видео

В социальных сетях с молниеносной скоростью распространяется видеозапись, сделанная в одной из больниц Шымкента.

Автор видео утверждает, что лежала в одной палате с агрессивной матерью, которая неоднократно поднимала руку на малолетнего ребенка. Такое жестокое обращение побудило женщину снять на видео происходящее и выложить в социальные сети, сообщает OTYRAR.

На кадрах видно, как мать держит в руках телефон, рядом на детской кровати хнычет ребенок. После женщина размахивается и бьет ребенка по лицу настолько сильно, что малыш падает в кровать.

Как стало известно, ребенок 2021 года рождения поступил в больницу с воспалением легких и это не первый визит к медикам. Ранее малыш уже попадал в больницу с травмой. Тогда, по словам представителя горздрава, врачи день и ночь боролись за жизнь малыша.

«Ребёнок находится на лечении в ГКДБ с 6.11.22г. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, с заболеванием легких. На сегодня состояние ребёнка средней тяжести, лечение получает по протоколу. В больнице сейчас идет проверка по данному факту. На месте работает уполномоченная по правам ребенка города Шымкент. Также после случившегося с ребенком в больнице работает психолог», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Шымкента.

Сейчас на месте происшествия с ребенком и матерью находится уполномоченная по правам ребенка Жаннетта Жазыкбаева. Мы следим за развитием событий.