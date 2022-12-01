1 трлн тенге направят на повышение доходов сельчан

На расширенном заседании правительства при Главе государства, премьер-министр РК рассказал о мерах для повышения доходов сельчан.

Сельским жителям расширят доступ к микрокредитованию для реализации проекта по увеличению доходов. На эти цели в новом году выделят 70 млрд тенге. А в течение 5 лет эта сумма составит 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей.

По словам Алихана Смаилова, сейчас 3 млн казахстанцам уже повысили зарплату, в том числе:

врачам на 30%

учителям – на 25%

другим работникам бюджетной сферы – на 20%

производственному персоналу – на 10-50%.

Кроме того, половину всех частных домохозяйств планируют перевести в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест.