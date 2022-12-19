Аргентина стала победителем ЧМ по футболу 2022

Победой сборной Аргентины завершился, пожалуй самый драматичный, финал Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Основное время на стадионе закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард Аргентины Лионель Месси, забив с пенальти. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария.

Во втором тайме сборная Франции сравняла счет 2:2, оба гола забил Киллиан Мбаппе. Позже в дополнительное время снова мяч в ворота Франции забил Лионель Месси, а спустя 9 минут Мбаппе ответил с пенальти и сравнял счет.

Финал был более чем эмоцинальным, напряженным. Президент Франции Эммануэль Макрон наблюдал с трибун и не мог сдержать эмоций.

Окончательную точку в противостоянии сильнейших команд поставила серия послематчевых пенальти. Здесь футболисты Аргентины оказались точнее, забив 4 гола. Тогда как французы забили всего 2, а форвард сборной Франции Тчуамени пробил мяч мимо.