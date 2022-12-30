Благотворительные итоги 2022 года

В 2022 году жизнь с чистого листа началась для Макпал Алтынбековой и ее дочери Айару Кадир. Неравнодушные казахстанцы и активисты собрали малышке 11 миллионов тенге на операцию.

Девочка с рождения боролась со страшным диагнозом — нефротическим синдромом и нуждалась в срочной трансплантации почек. Ситуация у Айару была единичной из за ее возраста: операцию по пересадке почки ребенку в Казахстане еще не делали. На трансплатнацию согласились турецкие специалисты. Операция прошла успешно. Донором стала мама девочки. Малышка Айару сейчас живет новой, счастливой, а главное, здоровой жизнью. Девочка мечтает стать доктором!

Макпал Алтынбекова, мама Айару Кадир:

«30-го декабря исполнится ровно год, как моей Айару пересадили почку. Все это произошло благодаря Всевышнему и неравнодушным жителям. Сейчас у нас все хорошо, дочь учится на дому. Айару подросла, как раньше диету не держим, она поправилась. Анализы сейчас тоже хорошие. Диализ теперь не нужен, мы много гуляем. Раньше она была прикована к коляске и не могла ходить, а сейчас доченька ходит, даже бегает, стала такой активной! Всем спасибо! Я очень рада, до сих пор не могу поверить, что у Айару всё хорошо».

Второй день рождения сына отмечают и в семье Сихымбаевых. У Бектургана Жаксылык был нефротический синдром. Он, как и Айару, нуждался в трансплантации почки. Журналисты телекомпании «Отырар» рассказали о диагнозе мальчика казахстанцам, открыли сбор средств. Неравнодушные собрали полтора миллиона тенге. Их семья потратила на лекарства и реабилитацию после операции, которую провели в Астане за счет государства, донором стал отец Бектургана. Сейчас мальчик живет счастливой жизнью и радует родителей.

В сложной жизненной ситуации в 2022 году оказалась и семья Сармановых. Два сына одной семьи заболели одинаково тяжелым заболеванием. У 14-летнего Арнура Сармана симптомы мышечной дистрофии появились в пятилетнем возрасте. Наследственное заболевание, диагностировали и у младшего брата. Заболевание неизлечимо, но есть возможность замедлить его развитие. Однако стоимость лечебных препаратов очень высокая. После выхода репортажа о семье Сармановых, на телекомпании «Отырар», неравнодушные люди откликнулись.

В феврале 2022-го, в жилом массиве Кайнар-Булак полностью сгорел дом. По данным спасателей, возгорание произошло из-за взрыва газа. Семья с двумя детьми осталась на улице. Журналисты телекомпании «Отырар» обратились в акимат Каратауского района и депутатам городского маслихата. Местные власти помогли семье продуктами, одеждой и восстановлением документов. Народные избранники Айжан Наимбекова и Талгат Балтабаев помогли семье материально — перевели 200 тысяч тенге. Сейчас семья восстанавливает сгоревший дом.

Татьяна Касимова, жительница г.Шымкента:

«Дом мы построили, взяли еще кредит 2 миллиона тенге, подняли стены, накрыли крышу, забор поставили с улицы и ворота. Вообщем дом готовый как бы стоит, двери, окна есть, полы залили, стены оштукатурены. Но, живем на аренде, опять платим кредиты. Живем на этой же улице».

Не остаётся в стороне и молодежь Шымкента. В сентябре, в Костанайской области, произошел крупный пожар. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнём были уничтожены и повреждены более 90 жилых домов в двух населенных пунктах. Молодые волонтёры Шымкента отправили гуманитарную помощь пострадавшим на север страны. В благотворительной акции участвовали больше 200 студентов города. Они собрали больше 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, постельное белье, одежда и строительные материалы.

Кайыржан Богенбай, инспектор молодежной политики МРЦ г.Шымкента:

«Благотворительные итоги этого года были плодотворными. Мы уже 2 года занимаемся благотворительностью. В первую очередь мы оказали помощь ветеранам войны и тыловикам. Также были благотворительные концерты для малоимущих семей, тяжело больных детей и матерей-одиночек. А буквально вчера, мы раздали сладкие подарки детям из малоимущих семей и тяжело больным детям. Спонсорами всегда выступают крупные предприниматели Шымкента и обычные студенты. А организовать концерты помогают артисты города, они всегда бесплатно выступают».

Достойную большого уважения акцию в 2022-ом году провели таксисты в селе Жибек жолы Сарыагашского района. Водители частного извоза откладывали заработанные деньги и строили дома для малоимущих семей. В строительстве домов принимают участие и жители Сарыагашского района: они помогали с инструментами и стройматериалами. Таким образом таксисты несколько раз вручали ключи от жилья малоимущим.

Закрыть глаза на проблему — самое простое. Помочь — сложнее. Решение – личный выбор каждого, и за ним, безусловно, стоит своя история, личные мотивы и опыт. В благотворительности и милосердии не бывает незначимых дел. Все они становятся частью большой работы по поддержке людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Если помнить об этом, то быть благотворителем станет совсем просто.