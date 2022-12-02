Брат- мошенник оформил кредит на сестру в Туркестанской области

Сумма кредита составила 900 000 тенге. Брат воспользовался доверительным отношением сестры и через ее телефон подал заявку на покупку техники, передает корреспондент OTYRAR

О задолженности женщина узнала, когда получила извещение от банка. Пытаясь разобраться в ситуации, она обратилась в полицию.

Оперативники Туркестанской области практически сразу нашли виновного. Более того, мужчина оказался крупным мошенником. На его счету 7 фактов правонарушения с ущербом в 7 миллионов тенге. И это только те, которые стали известны следствию. Сейчас полицейские выясняют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

В данное время мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ведется следствие.

Тина Кудайберген