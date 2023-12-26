«Оставила ребенка в завязанном пакете». Поиски мамы умершего ребенка еще ведутся

В Шымкенте ищут женщину, которая оставила новорожденного ребенка возле одного из многоэтажных домов.

Его тело обнаружили прохожие. Несколько дней поисков не дали результатов. Что стало причиной смерти новорожденного сейчас выясняют судмедэксперты. А правоохранители пытаются выйти на след его матери.

По словам местных жителей, тело ребенка нашли в завязанном пакете. Здесь часто оставляют мусор не донося до баков. Эту видеозапись сняли местные жители. По всей видимости ребенок родился незадолго до того как его оставили. Рядом с ним, судя по кадрам, лежала плацента.

«За домом нашли тело, но мы ничего не знаем. Никого не видели», — рассказала местная жительница.

По словам общественников, в стране нужны бэби боксы. Ведь такие истории, когда новорожденных находят на улице, в туалетах и в мусорных баках, происходят из года в год. Бэби боксы решат сразу несколько проблем: спасут от уголовной ответственности женщину и ребенка от смерти. Кроме того, нужно проводить информационную работу.

«Большинство вообще не знаю информации, что можно например прийти куда-то в кризисный центр, можно пойти в дом малютки, дом матери, чаще всего такую информацию они не знают и мы должны рассказывать, что вы можете сохранить жизнь ребенку и сделать вот так», — говорит Тогжан Кожанова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике.

В отношении матери умершего младенца возбудили уголовное дело. Ей грозит до 4 лет колонии. Напомню, что неделю назад тело ребенка нашли в мусорном баке в городе Рудный.