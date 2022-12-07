К ремонту сельских дорог приступили в Туркестанской области

В Туркестанской области впервые за долгие годы приступили к ремонту сельских улиц. К примеру, в Сайрамском районе по программе «Ауыл — ел тірегі», в порядок привели дороги в аульных округах Аксукент, Акбулак и Жибек жолы, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

34 тысячи жителей и 500 улиц. Почти половину из них в Манкентском сельском округе не ремонтировали больше 30-ти лет. Многолетняя проблема решена лишь сейчас.

«30 лет без дорог. Внутрипоселковые улицы полностью разбиты. Весной и осенью мы буквально утопали в грязи. Ни пройти, ни проехать. Проблему поднимали много раз. Наконец нас услышали. Новый асфальт постелили. Мы очень рады. Особенно школьники«, — говорит Сайдильда Касымов, житель с.Манкент.

Настоящая зима на юге страны ещё не пришла. Благоприятные погодные условия пока подрядчикам позволяют продолжать дорожные работы.

«Переменчивая погода на темпы работ не влияет. Нужно провести трубы, выстелить щебень. Претензий, думаю, к нам не будет, потому что до начала строительство мы все действия согласовали с акиматом, ЖКХ и с жителями посёлка», — говорит Раушанбек Салибеков представитель подрядной организации.

К слову, в Сайрамском районе — 11 сельских округов и 530 километров внутренних дорог. 50% из них — в удовлетворительном состоянии. В этом году на средний ремонт 13 главных улиц в 3 сельских округах из районного бюджета потрачено 222 млн тенге.

«В трех сельских округах — Аксукент, Акбулак и Жибек жолы — обновление дорог выполнено на 100%. В Манкентском сельском округе, в рамках госпрограмм, эти работы будут проводиться поэтапно, с учётом важности дорог и их состояния», — говорит Шухратулла Убайдуллаев, заместитель акима Сайрамского района.

В порядок в этом году привели и 13-километровую автодорогу, соединяющую сельские округа Аксукент, Манкент и Жибек жолы. На это по программе «Ауыл – ел тірегі» выделили 1,5 млрд тенге.