Как животные переносят морозы в приютах Шымкента

В Шымкенте зооволонтеры приглашают неравнодушных горожан на снежные прогулки с собаками.

Зима одно из самых непростых времен года для зооволонтеров, казалось бы, именно с первыми холодами и приходят все возможные сложности. Отметим, сразу, что в приют до сих пор привозят воду, один приезд водовоза обходится в 6000 тенге.

Еще по сей день многие четверолапые подопечные нуждаются в дорогостоящем лечении. А вот недавняя неприятность: обвалился потолок в доме, где живут работники. Значит нужно вновь срочно искать деньги на материалы и специалистов, которые будут латать дыры.

Корреспондент OTYRAR решила заглянуть в гости и узнать, как переживают декабрь хвостатые. Согревают собак тут не только добросердечностью, но и придумывают годные лайфхаки, чтобы в морозы было как можно теплее. К слову самые прилежные спят на ковриках.

«Для утепления, мы используем солому зимой, мы разложили на лежаки, в вольерах. Также солому кладем в будки. Также для некоторых собак мы используем пледы или ковры. Это те хвостики, которые не разрывают в клочья коврик», — рассказывает волонтер Эля Шабанова.

На сегодняшний день в приюте «Помоги животным» живет 75 собак, немало животных находится на передержках. Трат у энтузиастов, которые своими силами спасают жизни братьев наших меньших, огромное множество.

«Ежемесячно оплачиваем с помощью сокураторов приюта. Аренда приюта -90000 тенге, большую часть передержек -156000 тенге. С помощью сокураторов собак оплачиваются передержки шести. Остальные собаки на передержках оплачиваются из личных средств волонтёров», — рассказывают волонтёры.

Помочь можно не только деньгами, но и передать в приют корм, миски или старые одеяла. А еще приехать и погулять с собаками, которые находятся в вольерах и просто обожают, когда в гости заглядывают горожане.

«Жители могут приезжать по воскресеньям на прогулку. Очень нужны мужчины- починить будки или сделать еще настилы. Очень нужен сварщик со своим инструментом. Так же помочь можно: закупив солому, дрова, привезти теплые пледы или одеяла», -делится Эля.

А возможно именно тут на прогулке вы встретите самого преданного друга в своей жизни. Ведь зимой все мы в предвкушении волшебства и чудес, и хвостики совсем не исключение…

Неравнодушынм шымкентцам, желающим подарить тепло животным, обращаться в приют «Вторая жизнь».

Алиса Бойко