Кто покинул пост, а кто остался? Кадровые назначения одной строкой

Сегодня, первого декабря, Касым-Жомарт Токаев назначил акимов ряда областей.

Многие из глав регионов сохранили свои позиции, а вот акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову пришлось покинуть свой пост. Последние события, произошедшие в Экибастузе, известны всем. На его место, пока что, исполняющим обязанности был назначен Олег Крук, первый зам. Скакова. Возглавит ли он область, покажет время. А пока переназначения своих акимов дождались не все регионы.

Итак, все назначения акимов одной строкой на момент 1 декабря 20:00:

Исабаев Бейбит Оксикбаевич — назначен акимом Жетысуской области;

Шапкенов Серик Жамбулович — назначен акимом Атырауской области;

Айтенов Мурат Дуйсенбекович — назначен акимом города Шымкента;

Крук Олег Павлович — назначен исполняющим обязанности акима Павлодарской области;

Сапаров Айдарбек Сейпеллович — назначен акимом Северо-Казахстанской области;

Султангазиев Марат Елеусизович — назначен акимом Алматинской области;

Тугжанов Ералы Лукпанович — назначен акимом Актюбинской области;

Аксакалов Кумар Иргибаевич — назначен акимом Костанайской области.

Сатыбалды Дархан Амангельдиевич — назначен акимом Туркестанской области;

Уранхаев Нурлан Тельманович — назначен акимом области Абай.

Напомним после президентских выборов руководители подотчетных президенту ведомств и акимы автоматически слагают свои полномочия. Ожидаем дайльнейшие назначения.

Подготовила Тина Кудайберген