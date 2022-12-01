Кто покинул пост, а кто остался? Кадровые назначения одной строкой

Сегодня, первого декабря, Касым-Жомарт Токаев назначил акимов ряда областей.
Многие из глав регионов сохранили свои позиции, а вот акиму Павлодарской области Абылкаиру Скакову пришлось покинуть свой пост. Последние события, произошедшие в Экибастузе, известны всем. На его место, пока что, исполняющим обязанности был назначен Олег Крук, первый зам. Скакова. Возглавит ли он область, покажет время. А пока переназначения своих акимов дождались не все регионы.
Итак, все назначения акимов одной строкой на момент 1 декабря 20:00:
Исабаев Бейбит Оксикбаевич — назначен акимом Жетысуской области;
Шапкенов Серик Жамбулович — назначен акимом Атырауской области;
Айтенов Мурат Дуйсенбекович — назначен акимом города Шымкента;
Крук Олег Павлович — назначен исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
Сапаров Айдарбек Сейпеллович — назначен акимом Северо-Казахстанской области;
Султангазиев Марат Елеусизович — назначен акимом Алматинской области;
Тугжанов Ералы Лукпанович — назначен акимом Актюбинской области;
Аксакалов Кумар Иргибаевич — назначен акимом Костанайской области.
Сатыбалды Дархан Амангельдиевич — назначен акимом Туркестанской области;
Уранхаев Нурлан Тельманович — назначен акимом области Абай.
Напомним после президентских выборов руководители подотчетных президенту ведомств и акимы автоматически слагают свои полномочия. Ожидаем дайльнейшие назначения.
Подготовила Тина Кудайберген