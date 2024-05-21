Исахов навредил сам себе, — судья объяснил приговор экс-замакиму Шымкента

Обвинительным приговором завершилось дело экс-замакима Шымкента.

Максута Исахова признали виновным в покушении на дачу взятки первому замначальнику ДКНБ в размере 200 тысяч долларов. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 5 месяцев и 7 дней колонии среднего режима. Вердикт суда Исахов выслушал онлайн, так как был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья.

Зал суда сегодня был переполнен: на последнее слушание приехали родственники Максута Исахова, общественные защитники и журналисты. Освещать процесс представителям СМИ разрешили с одним условием — не показывать лица подсудимого и его жены.

Обстановка в зале суда накалилась в тот самый момент, когда судья стал зачитывать приговор. Родные осуждённого не могли сдержать эмоции. Плачет и сам Исахов. Помимо назначенного экс-замакиму тюремного срока, внесено представление Президенту о лишении его государственной награды – ордена «Құрмет». Суд также вынес частное постановление в адрес акимата Шымкента.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«По результатам рассмотрения коррупционного дела, суд считает необходимым внести частное постановление в адрес акима Шымкента. Необходимость вынесение частного постановления судом согласуется и вытекает из пункта часть 1 нормативного постановления Верховного Суда РК №8 «О практике некоторых коррупционных преступлении», которым обращено внимание судом на важность профилактической работы по устранению фактов коррупции, в связи с чем не должны оставаться без надлежащего реагирования установленные при рассмотрении дела причины и условия способствующие совершению преступления, связанные с коррупцией, которые отрицательно влияют на состояние закона РК».

Судом установлено, что Исахов решил «подкупить» замначальника ДКНБ, когда узнал о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц городского акимата по факту «Превышение власти или должностных полномочий». Вина экс-замакима доказывается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами дела.

По материалам дела, Исахов предложил взятку Сарбасову в ресторане одного из отелей Шымкента. По словам судьи, туда «комитетчик» пришел с записывающим устройством.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Какие доказательства были по делу? Дело было так, Исахов передал пакет своему племяннику, знал ли о том, что внутри пакета — точно неизвестно. Но племянник передал пакет своему другу, а друг отнес пакет в магазин. Это все зафиксировано на видео. Также установлено, что Исахов говорил Сарбасову «прекратите это дело или передайте дело в антикор». Это все происходило в одном из ресторанов отеля Rixos и видно, как Исахов пишет на бумаге 200 тысяч долларов. Это все зафиксировано на камерах видеонаблюдения отеля. В тот момент на Сарбасове были аудиозаписывающее устройство, Исахов тогда пишет на бумагу 200 тысяч долларов, Сарбасов уточняет «это что, 200 тысяч долларов?», Исахов подтверждает это».

Истинное происхождение 200-сот тысяч долларов в деле так и не установлено. Сам Исахов, как выяснилось в ходе расследования показания — не давал, а в суде вину категорически не признал и просил оправдательного приговора.

Кроме того, в суде он уверял, что во время следствия на него оказывалось давление. На первом слушании экс-замакима уверял, что его сначала водворили в карцер, а после необоснованно держали в одиночной камере больше месяца. Однако представитель Фемиды заверил, что найти подтверждений его словам не удалось.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Он в ходе досудебного расследования не давал показания вообще. Отказался от дачи показания, воспользовавшись правом. Показания давал только в суде. Его слова о том, что на него оказывалось давление, подтвердились или нет?

-Какое давление там? Что там? Его били там или что делали?

-Да, он говорил, что к нему приходили.

-Ну приходят же там следователи, разговаривают «признайся, не признайся», вот такие моменты, какое это может быть давление?

-На него не оказывалось давление?

-Я считаю не оказывалось на него давление».

Дело против Исахова завели в июле прошлого года. С тех пор он находился в СИЗО. В следственном изоляторе у него ухудшилось самочувствие и Исахова госпитализировали в областную больницу. Представитель Фемиды также заявил, что Исахов мог избежать длительных разбирательств и колонии, если бы не предложил взятку комитетчику.

Абинур Карабаев, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Значит на юге у нас привыкли, если даже у тебя все правильно и законно, ты все равно идешь там чиновникам и просишь «вот на тебе деньги, ускорь мне там продвижение проекта или еще что-то там», ну так принято. Здесь может, я так думаю, может Исахов тоже пошел, и может вовсе дело прекратилось бы, само по себе, может там нет состава преступления и его вины может в этом нет. Но он пошел предложил взятку, чтобы это дело быстрее прекратили или передали другим органам.

-То есть он сам себе навредил?

-Сам себе навредил».

К слову, сам Сарбасов, кому и предназначались 200 тысяч долларов сейчас проходит по другому уголовного делу подозреваемым. Его обвиняют в «злоупотребление должностными полномочиями». В своих показаниях экс-комитетчик заверил, что именно Исахов был инициатором всех встреч, а он лишь согласился, поставив при этом руководство КНБ в известность.

Бывший чиновник, по словам Сарбасова, сначала предложил 100 тысяч долларов, а после увеличил сумму до двухсот тысяч и даже придумал место передачи взятки и кодовое слово. Однако экс-замакима в суде заверил, что это первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов, а дело завел из-за личной неприязни с целью — отомстить.

В ходе разбирательств, сторона защиты настаивала на том, что дело строится на фальсифицированных документах и является незаконным. Адвокат Максута Исахова говорила, что и супруга Сарбасова заявила о том, что якобы был приказ — отправить за решетку экс-замакима Шымкента. После вынесения обвинительного приговора, общественные защитники и адвокат экс-замакима в спешке покинули зал суда и воздержались от комментариев.

50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020 года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель. По словам судьи, Исахова этапируют в колонию после завершения лечения и подать на условно-досрочное освобождение он не может.