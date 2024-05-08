8,5 лет колонии запросил прокурор для экс-замакима Шымкента

Громкое дело о даче взятки в размере 200 тысяч долларов экс-замакимом Шымкента подходит к концу.

Сегодня в суде государственный обвинитель переквалифицировал предъявленную Исахову статью на «Покушение на дачу взятки» и запросил для Максута Исахова 8,5 лет колонии среднего режима.

Прения сторон начались с неожиданного заявления государственного обвинителя. Прокурор переквалифицировал статью Максуту Исахову. В ходе разбирательств надзорный орган усмотрел в действиях бывшего высокопоставленного чиновника покушение на дачу взятки первому замначальника ДКНБ.

По версии следствия, Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тысяч долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против него. Учитывая все доказательства, гособвинитель запросил Максуту Исахову 8,5 лет тюремного срока с пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе. Кроме того, надзорный орган предложил лишить Исахова государственного ордена «Курмет».

Мухтар Арыстанов, государственный обвинитель: «Видеозапись от 16 июля, где зафиксирована встреча по инициативе Исахова и Сарбасова на парковке торгового центра Shymkent Plaza на входе которой, Исахов вновь попросил прекратить уголовное дело, либо на тех же условиях передать его в антикоррупционную службу или ДЭР города Шымкента, ссылаясь на то, что ему будет легче договориться с указанными службами. При этом Исахов предложил схему передачи взятки, соблюдение мер конспирации, попросил Сарбасова найти подходящий магазин, куда будут доставлены денежные средства через третьих лиц под видом доставки какой-нибудь бытовой техники».

В суде также выяснилось, что в отношении Максута Исахова проводились негласные следственные действия, записи которых и стали ключевыми доказательствами в деле. Однако, сторона защиты Исахова считает, что в ходе исследования аудио и видеозаписей эксперты допустили грубейшие ошибки, а сами записи являются заведомо ложными.

Жания Бодау, адвокат Максута Исахова: «Если сравнивать видеозапись вот в Rixos, а также последовательность разговора — оно друг другу не соответствует, как по времени, так и по движению. Тем более мы видим, в начале люди здороваются, а после запись идет с середины. Соответственно, это говорит о том, что производился монтаж. Совокупность вышеуказанных нарушений подтверждает необоснованность обвинения в части наличия у Исахова умысла на дачу взятки, принадлежность речи и голоса Исахова не установлено в законном порядке. Обращаю внимание суда на то, что в обвинительном акте вообще не указано о том, что Исахов передавал своему племяннику пакет с деньгами. Нет такого в обвинении».

Сам Исахов сейчас участвует в суде онлайн. Он недавно был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья. Несмотря на свое положение, бывший замакима Шымкента все обвинения в свой адрес отрицает и не признает вину.

Максут Исахов, подсудимый, экс-заместитель акима г. Шымкента: «После июля у меня состоялись встречи с Сарбасовым по его инициативе в различных местах. Я точную дату я не помню, но он продолжал пугать меня расследованием и контролем со стороны руководства, при этом он притворялся, что хочет мне помочь и в одной из встреч он озвучил 200 тысяч долларов, как за прекращение дела. С целью разобраться в этом деле, где-то я ему подрыгивал, соглашаясь с его действием. Но я никогда ему сам не озвучивал 200 тысяч, взятку не предлагал. Это он у меня вымогал взятку в 500 тысяч, потом до 200 тысяч спустил. Дело возбуждено с одной целью, потому что до сих пор никто не признан и меня никто не допрашивал, чтобы напугать меня фактом возбуждения дела и спровоцировать меня фактом возбуждения дела. Если честно, мне кажется, что Сарбасов просто хотел заработать на мне деньги».

В ходе прений государственный обвинитель также заявил, что в акимате Шымкента недостаточно проводится работа по профилактике борьбы с коррупцией. Прокурор попросил суд вынести частное постановление в адрес городской администрации. К слову, на следующем процессе обвиняемый в тяжком преступлении Максут Исахов выступит с последним словом.