Максута Исахова приговорили к 8,5 годам тюрьмы

В Шымкенте подошел к концу резонансный судебный процесс.

В специализированном межрайонном уголовном суде рассмотрели дело Максута Исахова. Экс-замакима обвиняют в покушении на дачу взятку первому замначальнику ДКНБ. Приговором суда в колонии бывший чиновник проведет 8,5 лет.

Вердикт суда экс-заместитель акима слушает онлайн. Он был госпитализирован в больницу по состоянию здоровья. Журналистам разрешили освещать приговор с одним условием — не снимать лица осужденного.

«Исахова Максута Пернебаевича признать виновным, в совершении в уголовном правонарушении предусмотренным ст.24 ст.367 ч.4 УК РК, и по этой статье назначить ему наказание в виде лишении свободы сроком 8 лет 5 месяцев 7 дней с пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе»,- зачитал приговор судья СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

Обвинения в свой адрес бывший высокопоставленный чиновник отрицает с начала судебного процесса.

По версии следствия, Исахов предложил Манату Сарбасову 200 тысяч долларов, чтобы тот закрыл уголовное дело, возбужденное против него. Учитывая все доказательства, гособвинитель запросил Максуту Исахову 8,5 лет тюремного срока с пожизненным лишением прав занимать должности на государственной службе.

Кроме того, надзорный орган предложил лишить Исахова государственного ордена «Курмет».

К слову, 50-летний Максут Исахов занимал пост замакима Шымкента с февраля 2020 года, курировал несколько сфер: транспорт и строительство автодорог, туризм, спортивную жизнь города, цифровизацию и государственный контроль за использованием и охраной земель.

Его задержали в июле прошлого года по подозрению в даче взятки. На первом судебном заседании, экс-высокопоставленный чиновник заявил, что на него с начала расследования уголовного дела оказывают давление.

Помимо этого, Исахов утверждал, что это первый заместитель ДКНБ, угрожая уголовным преследованием, требовал изначально полмиллиона долларов. По словам подсудимого, Сарбасов завел дело из-за личной неприязни, таким образом якобы он пытается отомстить.